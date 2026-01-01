Économie vietnamienne : l’ADB met en lumière des opportunités majeures pour 2026

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Shantanu Chakraborty, directeur national de la Banque asiatique de développement (ADB) au Vietnam, a dressé un bilan des performances économiques du pays, tout en identifiant les opportunités et les défis à venir pour 2026 et les années suivantes.

À l’issue de l’année 2025, l’économie vietnamienne a enregistré une dynamique de croissance remarquable malgré un contexte économique mondial marqué par de nombreuses incertitudes.

Selon Shantanu Chakraborty, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a progressé de 7,9% sur les neuf premiers mois de 2025, contre 6,8% sur la même période de l’année précédente, avec une amélioration continue d’un trimestre à l’autre.

L’inflation est restée maîtrisée autour de 3,3%, tandis que la croissance du crédit s’est accélérée, atteignant une estimation de 18 à 19% pour l’ensemble de l’année, au-delà de l’objectif fixé. Le commerce et l’investissement ont continué de jouer un rôle moteur, avec des exportations s’élevant à 430 milliards de dollars et des importations à 410 milliards de dollars jusqu’à fin de novembre, permettant au pays de dégager un excédent commercial de 20,5 milliards de dollars.

Les décaissements d’investissements directs étrangers (IDE) ont augmenté de 8,9% sur onze mois pour atteindre 23,6 milliards de dollars, tandis que l’investissement intérieur a été stimulé par une politique budgétaire expansionniste en faveur de l’investissement public et par la reprise du marché immobilier. Le secteur des services a également bénéficié de politiques de visas plus favorables.

Parallèlement à ces résultats positifs, le responsable de l’ADB a souligné que le Vietnam fait face à plusieurs défis majeurs, notamment les risques liés aux catastrophes naturelles et au changement climatique, dont les dommages sont estimés à environ 4 milliards de dollars, soit près de 0,8% du PIB. La forte dépendance à l’égard du commerce international et des flux d’investissements étrangers rend l’économie vulnérable aux chocs externes. En outre, la croissance rapide du crédit exerce des pressions sur la liquidité et les coûts de financement, tandis que le marché boursier, bien qu’ayant été reclassé par FTSE en marché émergent, continue de subir des sorties nettes de capitaux étrangers.

Dans ce contexte, Shantanu Chakraborty a insisté sur la nécessité de développer davantage les marchés de capitaux et de renforcer les réserves de change afin d’accroître la résilience macroéconomique.

Pour 2026, l’ADB estime que le Vietnam dispose de trois opportunités majeures. La première réside dans les réformes structurelles en cours, susceptibles d’améliorer le climat des affaires et d’accroître la productivité. La deuxième concerne le potentiel de la transformation numérique et du développement des ressources humaines hautement qualifiées, ouvrant la voie à l’essor des services numériques, de la fintech, du commerce électronique et de la logistique intelligente.

La troisième opportunité tient à la possibilité de tirer parti de la relocalisation des chaînes d’approvisionnement mondiales pour attirer des IDE de meilleure qualité, notamment dans les secteurs de la haute technologie, de l’industrie verte et des énergies renouvelables...

Toutefois, Shantanu Chakraborty a averti que le pays devra également faire face au ralentissement de l’économie mondiale, aux tensions géopolitiques et aux défis internes liés aux réformes structurelles, en particulier dans le développement des infrastructures vertes et du secteur privé.

Concernant l’objectif fixé par le gouvernement vietnamien d’une croissance annuelle moyenne du PIB de 10% sur la période 2026-2030, en vue d’accéder au statut de pays à revenu élevé d’ici 2045, le directeur national de l’ADB a estimé que ces ambitions, bien que très exigeantes, constituent une boussole pour les efforts de réforme du gouvernement.

À court terme, l’investissement public est appelé à jouer un rôle d’impulsion, à condition que les projets soient soigneusement sélectionnés et mis en œuvre efficacement.

À long terme, l’accélération des investissements dans des infrastructures de qualité, l’amélioration du climat des affaires, la promotion de l’innovation et le renforcement du capital humain..., sont identifiés comme des leviers déterminants pour assurer une croissance durable et inclusive.

