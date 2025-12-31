Déblocage de près de 500 conteneurs de thé vietnamien à Karachi

Après une longue période d’immobilisation au port de Karachi, au Pakistan, près de 500 conteneurs de thé en provenance du Vietnam ont officiellement reçu l’autorisation d’être réexportés.

Ces marchandises, initialement destinées au marché afghan, étaient bloquées en raison des tensions persistantes et des conflits aux frontières, empêchant tout transit terrestre. Cette décision des autorités pakistanaises marque la levée de l’un des principaux obstacles auxquels les exportateurs de thé vietnamiens étaient confrontés ces derniers mois.

Ce dénouement est le résultat d’efforts diplomatiques et commerciaux soutenus, menés sous la direction du Premier ministre vietnamien avec l’implication active du ministère de l’Industrie et du Commerce. Dès réception des informations de l’Association du thé du Vietnam et des entreprises concernées, le ministère de l’Industrie et du Commerce a mobilisé de multiples canaux bilatéraux. Le Service du commerce du Vietnam au Pakistan a ainsi organisé des séances de travail directes avec les douanes, les autorités portuaires de Karachi, le ministère pakistanais du Commerce et les organes compétents afin d’identifier une solution appropriée.

Parallèlement, une coordination étroite avec l’ambassade du Vietnam au Pakistan a permis d’engager des discussions à différents niveaux, visant à obtenir une plus grande flexibilité réglementaire pour ces cargaisons spécifiques. Des notes verbales et des lettres officielles ont été adressées au ministère pakistanais du Commerce, plaidant en faveur d’un mécanisme exceptionnel autorisant la réexportation vers des marchés tiers.

En outre, le Premier ministre vietnamien a adressé une lettre et prévoit de s’entretenir par téléphone avec son homologue pakistanais afin de débloquer définitivement la situation.

Grâce à ces efforts concertés, le ministère pakistanais du Commerce a émis, le 31 décembre 2025, un document officiel accordant une dérogation aux réglementations en vigueur, autorisant désormais le départ des conteneurs de marchandises vietnamiennes vers d’autres ports internationaux, conformément aux demandes des entreprises et des prestataires logistiques.

Cette décision constitue une bouffée d’oxygène indispensable pour les exportateurs vietnamiens, leur permettant de réduire les coûts élevés d’entreposage et de stationnement, de préserver la qualité des produits et de stabiliser les flux de trésorerie des entreprises.

