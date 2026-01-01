Quang Ninh : première cargaison importée de 4,5 millions de dollars en 2026

Dans la matinée du 1 er janvier, la première cargaison importée à Quang Ninh à l’occasion du Nouvel An 2026 est entrée par le poste-frontière de Bac Luân 2, relevant du poste-frontière international de Mong Cai.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, les autorités locales ont accueilli et félicité les entreprises d’import-export concernées.

Les services des douanes de Mong Cai ont procédé au dédouanement de cette première cargaison, composée de machines et d’équipements d’une valeur de 4,5 millions de dollars, générant près de 9,9 milliards de dôngs de recettes fiscales. Cette opération fluide et efficace constitue un signal positif pour les activités d’import-export dès le début de l’année 2026, laissant présager une dynamique soutenue des échanges commerciaux.

Par ailleurs, dès le 1er janvier 2026, les flux de touristes franchissant la frontière par le poste de Bac Luân 2 ont également connu une nette augmentation. Les forces compétentes ont été mobilisées afin de garantir des procédures rapides, sûres et continues, tant pour les marchandises que pour les voyageurs.

À ce jour, plus de 1.900 entreprises effectuent des opérations d’import-export via le poste-frontière international de Mong Cai. Le volume total des échanges commerciaux par ce poste a dépassé 5,2 milliards de dollars au cours des onze premiers mois de 2025.

VNA/CVN