Dynamiser la connexion entre les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes dans le nouveau contexte

L'Association des entreprises vietnamiennes en République de Corée (BAVIK) a organisé, le 25 janvier à Séoul, une rencontre au début de l’année 2026 avec des représentants ministériels, de membres de la BAVIK et de nombreux partenaires sud-coréens issus des secteurs bancaire et entrepreneurial.

Lors de cette rencontre, le président de la BAVIK, Dào Tuân Hung, a réaffirmé la mission de l’organisation : servir de foyer commun aux entrepreneurs vietnamiens résidant en République de Corée. Placée sous le parrainage de l’ambassade du Vietnam, la BAVIK a renforcé ses liens avec les organisations communautaires, élargi son réseau d’adhérents, intensifié les formations professionnelles et développé de nouveaux partenariats avec des associations des deux pays afin de stimuler la promotion commerciale.

Photo: VNA/CVN

Malgré un contexte marqué par des instabilités politiques et sociales en République de République de Corée au premier semestre 2025, la BAVIK a mené de nombreuses actions qui ont contribué à renforcer son image et son influence au sein de la communauté vietnamienne du pays. Elle a notamment mobilisé des fonds pour soutenir les victimes de catastrophes naturelles au Vietnam et contribué activement à l’élaboration de documents politiques relatifs aux questions d’intérêt pour le Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a salué les efforts déployés par la BAVIK dans un contexte de mutations géopolitiques régionales et locales récentes, notant que l'évolution de la situation politique et sociale en République de Corée en 2025 a eu un impact sur de nombreux aspects de la vie, y compris sur la communauté vietnamienne. Néanmoins, au second semestre, la communauté a surmonté les obstacles et réalisé des progrès significatifs, grâce au soutien constant des entreprises sud-coréennes envers leurs homologues vietnamiennes.

L’ambassadeur a profité de cette occasion pour annoncer le plein succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, marquant l’entrée du pays dans une nouvelle phase de développement stratégique, avec une position et une image renforcées sur la scène internationale.

Dans cette nouvelle ère, les entrepreneurs vietnamiens sont considérés comme les "cellules" vitales de l’économie nationale. Avec une communauté forte de plus de 350 000 personnes en République de Corée, les Vietnamiens participe activement à la vie économique et sociale locale.

L’ambassadeur a exprimé l'espoir que la communauté vietnamienne et les entreprises en République de Corée demeurent fières et unies, et contribuent à une patrie plus forte et plus prospère.

VNA/CVN