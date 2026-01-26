Quatre foires nationales d’envergure au programme pour 2026

Hanoï s'apprête à vibrer au rythme de quatre grandes foires nationales en 2026, toutes organisées au Centre national des expositions (VEC). Ces événements phares - la 2 e Foire nationale de printemps 2026, la 3 e Foire nationale, la 4 e Foire nationale d’été 2026, et la 5 e Foire nationale d’automne 2026 - promettent de booster l'économie et les échanges sectoriels.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a récemment soumis au vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, président du Comité de pilotage des foires nationales, une proposition détaillée pour ces manifestations. Élaboré en conformité avec les directives du Premier ministre Pham Minh Chinh, ce projet a bénéficié d'une vaste consultation auprès des ministères, organes ministériels, instances gouvernementales et autorités locales. L'objectif : assurer une coordination optimale pour des événements d'envergure nationale.

Le ministère propose au gouvernement de lui confier l'organisation de ces quatre foires, en partenariat avec divers ministères, secteurs et localités. Toutes se dérouleront au complexe d'exposition Kim Quy du VEC à Hanoï, un site moderne doté de plus de 100.000 m² de surface couverte, répartis en dix pavillons, et complétés par de vastes espaces extérieurs. Ces infrastructures idéales favoriseront une participation massive d'exposants et de visiteurs.

Le coup d'envoi sera donné par la 2e Foire nationale de printemps 2026, du 4 au 8 février. Placée sous le thème "Connexion de la prospérité – Printemps radieux", elle répondra aux besoins accrus du Nouvel An lunaire (Têt) via dix zones thématiques centrées sur les chaînes de valeur du textile, de la chaussure, de l'ameublement et de l'artisanat.

Photo : Thuy Hà/CVN

Suivra en mars la 3e Foire nationale, une exposition internationale dédiée à la construction. Elle mettra en lumière les matériaux de construction, les transports, l'immobilier, les machines et équipements industriels, ainsi que la décoration intérieure et extérieure.

L'été sera marqué par la 4e Foire nationale d’été 2026 en juin, axée sur l'industrie agroalimentaire, un pilier de l'économie vietnamienne.

Enfin, la 5e Foire nationale d’automne 2026 est prévue en octobre. Elle abordera des secteurs d'avenir comme l'électronique, les semi-conducteurs, la transformation numérique, la logistique, les infrastructures industrielles et les énergies propres.

Chaque édition intégrera des espaces de promotion régionale, avec un focus sur une localité thématique - Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho ou Dà Nang - pour valoriser les richesses locales en lien avec les thèmes exposés. Ces foires ne seront pas seulement des vitrines commerciales, mais des plateformes de networking et d'innovation, renforçant la compétitivité nationale.

En organisant ces événements d'ampleur, le Vietnam affirme sa dynamique économique post-pandémie, attirant investisseurs et partenaires internationaux.

Thuy Hà/CVN