La R. de Corée accélère la transformation numérique du Vietnam

Les entreprises sud-coréennes du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) intensifient leur présence au Vietnam en investissant massivement, en recrutant des talents locaux et en établissant de nouveaux centres de données, participant ainsi activement au processus de transformation numérique nationale du pays.

>> R. de Corée - Vietnam : de belles perspectives de coopération en matière d'investissement

>> Vietnam - R. de Corée : coopération dans la transformation numérique de la presse

Photo : navercorp/CVN

Naver, l’un des géants technologiques sud-coréens, mène actuellement au Vietnam une campagne de recrutement : elle recherche des profils variés, des stagiaires aux ingénieurs confirmés, en passant par des experts Android, des ingénieurs back-end et des chefs de produit. Sur la plateforme de recrutement ITviec - spécialisée dans les métiers de l’informatique au Vietnam - Naver obtient une note de 4,8/5, témoignant de sa bonne réputation parmi les talents locaux. Depuis son arrivée en 2015, l’entreprise a déjà investi dans le pays, notamment en lançant la plateforme de streaming "V Live" et en créant un centre de développement biz.chosun.com

Le Vietnam est perçu comme un marché à très fort potentiel dans le domaine des TIC : sa population est jeune (âge moyen d’environ 32,5 ans) et le taux de pénétration d’Internet atteint environ 93%. Parallèlement, le gouvernement vietnamien soutient fortement le développement des villes intelligentes, avec Hanoï comme pôle central de ce projet national.

Selon l’institut d'études de marché indépendant Statista, ce marché devrait atteindre environ 206,9 millions de dollars en 2024, soit une hausse de 47,5% par rapport à 2021, avec une croissance annuelle moyenne prévue de 12,55% entre 2025 et 2029.

Cette dynamique est renforcée par les engagements pris au plus haut niveau lors de la visite du secrétaire général Tô Lâm en République de Corée en août 2025, où les deux pays ont convenu de coopérer dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), des villes intelligentes et des infrastructures numériques. Les dirigeants ont également fixé l'objectif de porter les échanges commerciaux de 86,7 milliards de dollars en 2024 à 150 milliards de dollars d'ici 2030, tout en élargissant leur collaboration vers des secteurs d'avenir tels que les technologies de pointe, l'énergie et les chaînes d'approvisionnement.

Dans ce sillage, d'autres acteurs majeurs emboîtent le pas à Naver, tel que SK Telecom qui prévoit de construire un centre de données dédié à l'IA au Vietnam en partenariat avec SK Innovation.

Accélérer la transformation numérique urbaine

L'entreprise envisage de faire du pays une base stratégique pour son expansion vers la Malaisie, Singapour et d'autres marchés asiatiques, comme l'a souligné son président Chung Jae-heon lors de la conférence SK AI début novembre.

De son côté, Korea Telecom, l'un des plus anciens opérateurs sud-coréens, a noué un partenariat stratégique avec Viettel pour coopérer dans la transformation par l'IA, incluant le développement conjoint d'un modèle de langage (LLM) national adapté au Vietnam.

Selon le Bureau de l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA) à Hanoï, le Vietnam a érigé la ville intelligente en priorité stratégique nationale, accélérant la transformation numérique urbaine bien au-delà de la simple extension des infrastructures pour viser une restructuration complète des systèmes opérationnels urbains.

Dans ce contexte, les entreprises sud-coréennes sont invitées à dépasser le simple rôle de fournisseur à court terme pour se positionner comme des partenaires stratégiques et des apporteurs de solutions technologiques, contribuant activement à la planification et à la résolution des défis urbains.

VNA/CVN