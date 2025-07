Prise en charge à 100% par l’Assurance maladie pour les consultations à l’hôpital FV

À compter du 1 er juillet 2025, l’hôpital FV étend officiellement l’application du régime de l’Assurance maladie publique à l’ensemble des patients pour les consultations, diagnostics, traitements ambulatoires et urgences. Il continue également à couvrir les services de traitement du cancer (chimiothérapie et radiothérapie), les hospitalisations en salle de cardiologie interventionnelle, les prothèses articulaires (genou, hanche, épaule), la chirurgie de la cataracte (phacoémulsification), ainsi que les traitements du décollement de rétine.

En particulier, le Service de la santé et l’Assurance sociale de Hô Chi Minh-Ville viennent de reconnaître officiellement l’hôpital FV comme établissement de soins de santé de premier recours dans le cadre du régime d’Assurance maladie, à partir du 1er juillet 2025. Ainsi, les patients inscrits à l’hôpital FV en tant qu’établissement de premier recours, ou y recevant des soins d’urgence ou une consultation externe, bénéficieront d’un remboursement à 100% selon les conditions définies par l’Assurance maladie, sans nécessité de lettre de transfert.

Dès à présent, les citoyens peuvent désigner FV comme hôpital de premier recours afin de bénéficier d’une couverture intégrale de l’Assurance maladie tout en accédant à des services médicaux répondant aux normes internationales, l’établissement ayant obtenu à quatre reprises consécutives l’accréditation JCI, référence mondiale en matière de qualité hospitalière.

Conditions de remboursement

Pour les patients en consultation externe : inscription à l’hôpital FV comme établissement de soins de premier recours ; consultation en cas d’urgence ou dans le cadre d’une endoscopie digestive ; détention d’une lettre de transfert valide ; pathologies figurant sur la liste des affections pouvant être traitées au niveau local, incluant notamment des maladies graves et les traitements ambulatoires en oncologie (chimiothérapie et radiothérapie).

Pour les patients hospitalisés (sans lettre de transfert requise) : interventions réalisées en salle de cardiologie interventionnelle (Cath-Lab) ; chirurgie prothétique du genou, de la hanche et de l’épaule, au service de traumatologie et orthopédie ; chirurgie de la cataracte (phaco) et vitrectomie pour décollement de rétine, au service d’ophtalmologie.

Remboursement jusqu’à plusieurs milliards de dôngs

Le Dr. Jean-Marcel Guillon, directeur général de l’hôpital FV, souligne : "Il s’agit d’un effort majeur de notre part d’avoir décidé d’élargir l’application de l’Assurance maladie à tous les patients venant consulter ou se faire soigner à FV. Nous avons investi dans les technologies, les ressources humaines et la formation pour garantir que tous les patients, assurés ou non, reçoivent la même qualité de service, bénéficient de la même équipe médicale, des mêmes équipements et des mêmes traitements. Aucune distinction n’est faite dans les soins délivrés à FV". Il précise également qu’à partir du 1er janvier 2026, le remboursement par l’Assurance maladie sera étendu à l’ensemble des services d’hospitalisation, permettant aux patients de jouir pleinement de leurs droits lors de traitements effectués à FV.



Possibilité de combiner plusieurs assurances

À l’hôpital FV, les patients sont accompagnés pour combiner Assurance maladie publique, assurance santé privée et carte de membre FV. Cette synergie leur permet d’optimiser leurs droits, de réduire significativement les frais à leur charge et de bénéficier de soins médicaux de niveau international.

Depuis près de dix ans, FV applique le remboursement de l’Assurance maladie pour certains services spécialisés (oncologie, cardiologie interventionnelle, ophtalmologie, orthopédie), avec des prises en charge atteignant parfois 50%, voire plus d’un milliard de dôngs. L’hôpital a récemment mis en place un programme de paiement échelonné pour les frais médicaux et hospitaliers, offrant une solution souple pour alléger le fardeau financier des patients.

Grâce à une politique tarifaire compétitive (environ 50% moins chère que celle des hôpitaux de niveau équivalent dans la région), à des aides allant jusqu’à 20% pour les patients non couverts par une assurance santé privée, à l’élargissement continu de la couverture de l’Assurance maladie et à l’introduction du paiement fractionné, l’hôpital FV réduit progressivement les obstacles financiers, qui restent l’une des principales causes de renoncement aux soins pour de nombreux patients.



Texte et photos : Minh Thu/CVN