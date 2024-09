Donner des ailes au thé vietnamien

Né en 1980 à Hanoï, Dào Duc Hiêu était un excellent étudiant de l’Université d’architecture de Hanoï. Après avoir obtenu son diplôme, il a été nommé maître de conférences.

Découverte du thé Shan Tuyêt

En 2003, lors d’une mission au Yunnan (Chine), le jeune homme a eu l’occasion d’étudier et de se renseigner sur le thé ancien. Comme Suôi Giàng à Yên Bai, cette province chinoise possède une zone de théiers anciens à 1.300 m d’altitude. Cependant, Dào Duc Hiêu a noté des différences dans les traitements des feuilles entre les deux régions. Au Vietnam, on n’a pas l’habitude de fabriquer du thé fermenté ou vieilli comme en Chine.

Fort de l’opportunité de visiter d’autres régions théicoles dans le monde, il a observé la combinaison entre la fabrication du thé, la culture et le tourisme. À son retour au Vietnam, il a progressivement trouvé sa propre voie. Il a décidé de se concentrer sur le thé Shan Tuyêt de Suôi Giàng pour que le thé vietnamien puisse affirmer sa valeur sur le marché international.

“Ma famille prépare du thé depuis 51 ans. Outre la mission de perpétuer la tradition familiale, avec mes 20 ans d’expérience, je crois que le thé vietnamien peut aller encore plus loin”, raconte-t-il.

“Chaque année, le Vietnam exporte plus de 200.000 tonnes de thé, ce qui place le pays au 5e rang mondial des exportateurs, mais le monde ne le connaît que pour son thé brut. Contrairement à d’autres produits agricoles, après la cueillette, le théier se renouvelle. Les arbres âgés de 300, 500 et 800 ans sont la quintessence du ciel et de la terre”, ajoute-t-il.

“Par conséquent, en tant que jeune génération, j’ai la responsabilité de préserver ce métier”, confie-t-il. C’est aussi ce qui l’a motivé à quitter la ville prospère pour se rendre dans les régions montagneuses et entamer une carrière dans le thé ancien.

Suôi Giàng : un lieu spécial

Le Vietnam compte de nombreuses zones théicoles célèbres. Mais Suôi Giàng est particulièrement remarquable : jusqu’à 98% de la population ethnique H’mông y vit au sommet de la montagne. Les habitants préparent du thé depuis des centaines d’années, et les autorités locales y attachent une grande importance.

Giàng A Hiêu (le nom par lequel Dào Duc Hiêu est connu localement) ne peut pas accomplir seul la mission de promouvoir le thé vietnamien. “J’ai besoin du soutien de l’État, des entreprises, des scientifiques et de la communauté”, affirme l’artisan. Outre les facteurs humains, les conditions naturelles sont également très importantes. La différence de température entre le jour et la nuit, qui varie de 8 à 10° C, est une condition préalable à la production de thé de haute qualité, en particulier à Suôi Giàng, où les théiers anciens ne poussent qu’à une altitude avoisinant les 800 m.

Dans son parcours pour repositionner le thé vietnamien, il cible également les jeunes. Pour les rapprocher du thé, il prévoit de lancer en 2024 la marque de thé ShanSen. Il s’agit d’une combinaison de thé Shan Tuyêt sélectionné sur les hauts sommets des montagnes et de lotus. La particularité de ce type de thé est sa saveur similaire à celle du thé au lait. Il organise également chaque mois des formations intitulées “Comprendre le thé”, ainsi que des ateliers pour expérimenter la préparation du thé, son plaisir et sa dégustation.

Finalement, lui et ses collègues ont commencé à construire “un voyage autour du thé vietnamien” et sa communauté afin que les gens puissent découvrir plus facilement le thé, surtout le thé ancien.

Dào Duc Hiêu poursuit toujours l’objectif de faire connaître le thé vietnamien au monde et de promouvoir Suôi Giàng, l’une des six régions “ancestrales” du thé avec des milliers de théiers anciens et précieux. De plus, il souhaite aider l’ethnie H’mông de cette région montagneuse à échapper à la pauvreté et à devenir durablement prospère grâce aux théiers Shan Tuyêt centenaires.

