Thai Van Ky, un modéliste de motos en argile

Dans un modeste appartement de l’arrondissement de Dông Da à Hanoï, Thai Van Ky, 34 ans, originaire de la province de Phu Tho (Nord), est plongé dans la confection d’un modèle réduit de la moto SH. Cet employé d’une société privée de transport rapide a une grande passion pour les maquettes de motos en argile.

Lorsqu’il s’agit d’œuvres créées à partir de cette matière naturelle, beaucoup de gens imaginent immédiatement de jolies fleurs, des porte-clés, ou des personnages de dessins animés... Mais Thai Van Ky a choisi sa propre voie : modèles réduits de motos.

Une passion d’enfance

"J’ai découvert l’argile par hasard en 1998, grâce à l’institutrice qui habitait en face de chez moi. Cette terre glaise flexible, parfumée, aux couleurs accrocheuses, a conquis le garçon de 8 ans que j’étais. Mes premières œuvres étaient des animaux de la campagne, puis j’ai commencé à modéliser des motos. Ma première maquette était une Simson que j’ai fabriquée en dix jours environ, pour offrir à mon père", se souvient-il.

En 2023, après que sa fille lui ait demandé d’acheter de l’argile pour jouer, Ky a renoué avec sa passion d’enfance. Il a alors eu l’idée de mélanger des couleurs pour créer une palette de gris, avant de mouler des motos miniatures très réalistes. Il a lancé un petit projet de vidéos du processus de fabrication, publiées sur les réseaux sociaux.

"Avant, je modélisais les motos en me fiant à ma mémoire. Chaque fois qu’un propriétaire de véhicule venait me rendre visite, je sortais du papier brouillon et dessinais les contours et réalisais la maquette. Désormais, je m’appuie à la fois sur mes souvenirs et les images en ligne".

D’après Thai Van Ky, le processus de fabrication d’une moto en argile commence par le mélange de toutes les couleurs pour créer une couleur grise, à partir de laquelle le cadre sera créé. Il moule d’abord la selle, puis les autres pièces (roues, carénages, garde-boue, guidon...) avec un grand souci du détail. Ensuite, il utilise des fils d’acier et des antennes de télévision pour former le châssis et des fils d’aluminium ou d’inox pour les rayons des roues. Une fois les pièces terminées, elles seront polies, peintes à plusieurs reprises et vernies. Enfin, Ky les assemble avec de la colle pour créer une maquette réduite complète, généralement à l’échelle 1/18, 1/24.

De 35 à 50 heures de travail

"Pour réaliser un modèle, j’ai besoin de 35 à 50 heures de travail, partage-t-il. Pour les motos à boîte de vitesse manuelle, l’étape la plus difficile est la réalisation du carénage. Ce dernier est très fin, d’environ 1 mm, dont 0,5 mm d’argile, le reste étant constitué de couches de peinture pour sa solidité. Pour les scooters automatiques, façonner le corps est le plus important. Par exemple, la carrosserie de la SH comporte de nombreux détails incurvés, je dois donc équilibrer ses deux côtés".

À ce jour, le jeune homme a créé une quinzaine de motos de tous types tels que Dream, Simson, Vision, SH, 67... Des œuvres d’art miniatures et réalistes.

Même s’il reste parfois éveillé jusqu’à 02h00 ou 03h00 du matin pour terminer une oeuvre, Ky ne peut cacher son bonheur d’apporter de la joie à tout le monde.

Ky tient la chaîne YouTube Xoài Clay, où il dévoile le processus de création pour transmettre au plus grand nombre sa passion du modélisme.

"Je souhaite partager mon savoir-faire avec les gens, notamment les plus jeunes afin qu’ils puissent occuper leurs temps libres avec le modelage et passer ainsi moins de temps sur leurs téléphones. J’espère aussi ouvrir un café pour exposer ma collection", conclut-il.

Texte et photos : Quê Anh/CVN