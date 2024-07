Lý Lan, première écrivaine lauréate du Grand Prix "Chevalier Grillon"

"Hiêp si Dê Mèn" (Chevalier Grillon), la plus prestigieuse récompense du Prix "Dê Mèn" (Grillon), décerné annuellement à des personnes distinguées dans les domaines des lettres et des arts pour enfants, a été remise cette année à l’écrivaine Lý Lan.

Photo : CTV/CVN

La cérémonie de remise des Prix "Dê Mèn" 2024 - récompensant les créations artistiques pour les enfants - a eu lieu fin mai à Hanoï. Le Grand Prix "Hiêp si Dê Mèn" a été décerné à l’écrivaine Lý Lan, connue depuis longtemps comme la traductrice de la série Harry Potter, pour son roman Tu truyên môt con heo (Autobiographie d’un cochon) Née en 1957 à Binh Duong (Sud), Lý Lan est diplômée en pédagogie au Vietnam et titulaire d’un Master en littérature anglaise de l’Université américaine de Wake Forest (Wake Forest University). Elle a travaillé comme professeur de littérature et d’anglais pendant de nombreuses années.

En plus d’enseigner, elle compose de la poésie et écrit des articles pour divers journaux. Bien qu’elle soit célèbre pour avoir traduit la série de romans fantastiques Harry Potter, les lecteurs n’oublient pas Lý Lan en tant qu’auteure littéraire.

De nombreuses récompenses

Ayant débuté sa carrière littéraire dans les années 1980, elle a publié des dizaines d’œuvres, notamment des histoires, des poèmes et des romans. Son œuvre Ngôi nhà trong co ("A home in the grasslands" en anglais ou "Une maison dans les prairies" en français) a remporté le prix A au concours de création pour enfants (1982-1984). Le recueil de poèmes

Là mình (C’est moi) a reçu le Prix de poésie de l’Association des écrivains de Hô Chi Minh-Ville en 2006. Le roman Buu Son Kỳ Huong (L’étrange parfum de la précieuse montagne) a remporté le Prix littéraire de l’Association des écrivains du Vietnam en 2022.

Créations pour enfants

En ce qui concerne les productions littéraires, les contes pour enfants intéressent particulièrement Lý Lan, "influencée" par les Fables de La Fontaine et Le Voyage vers l’ouest de Wu Cheng’en, et plus tard par le Panchatantra de Vishnu Sharma.

Cette année, son roman Tu truyên môt con heo a été très apprécié des membres du jury de la 5e édition du Prix pour les enfants "Dê mèn" (Le Grillon). Le livre de 216 pages raconte les aventures d’un cochon au cœur de la ville. Par le prisme de cet animal et de ses "amis", l’auteure aborde divers thèmes tels que l’environnement, la vie urbaine, ainsi qu’un regard philosophique sur l’amitié, l’amour, la loyauté et le courage.

"C’est en voyant un cochon courir dans la cour, que j’ai pensé à écrire une histoire dont le personnage principal serait cet animal familier". L’Autobiographie d’un cochon a été créée dans un style parodique, une forme d’humour peu utilisée dans la littérature jeunesse, selon Lý Lan.

Écrire juste pour s’amuser

Absente à la cérémonie de remise des prix tenue le 29 mai à Hanoï, l’écrivaine Lý Lan a exprimé, à travers une vidéo envoyée des États-Unis, son émotion de recevoir le Grand Prix "Hiêp si Dê Mèn". Elle a confié qu’à ce moment-là, écrire était pour elle comme maintenir une habitude et tuer le temps, sans intention de publier.

"Je me souviens encore des journées où j’étais chez ma sœur pendant l’épidémie de COVID-19. J’écrivais juste pour m’amuser car à cette époque-là j’avais l’intention d’arrêter". Tu truyên môt con heo a été simplement écrit pour le plaisir, sans début ni fin.

Lorsqu’un rédacteur de la Maison d’édition Tre (Jeunesse) lui a demandé si elle avait des manuscrits pour enfants, Lý Lan était en voyage et se sentait trop "paresseuse" pour écrire. Mais quelques mois plus tard, il a réitéré sa demande. Elle a, alors, cherché les fioritures qu’elle avait esquissées lorsqu’elle était chez sa sœur.

Mais afin d’en faire un livre pour enfants, elle a dû retravailler et éditer les mots pour pouvoir "s’adresser à un jeune d’une dizaine d’années, un âge où il est très difficile de s’exprimer librement...".

La littérature nourrit l’âme humaine

Lý Lan tient toujours à ce qu’"une œuvre écrite pour les jeunes ou pour n’importe qui provienne du cœur de l’auteur avec sincérité et respect du lecteur. Les enfants ont besoin de livres divertissants tout comme ils ont besoin de jouets et de bonbons. La littérature nourrit l’âme humaine, favorisant l’empathie et l’intelligence émotionnelle".

Le poète Trân Dang Khoa, président du jury, a loué Tu truyên môt con heo pour sa vivacité et son message humaniste, soulignant les désirs de liberté et de développement personnel. Selon lui, "il s’agit de la plus remarquable des œuvres candidates au prix cette année".

Le Pr. agrégé-Dr. Van Giá, membre du jury, a commenté : "L’histoire est écrite de manière très professionnelle. Les personnages, qu’ils soient animaux ou humains, sont bien intéressants. Le scénario est clair, avec de nombreuses intrigues, et un langage raffiné".

Prix "Dê Mèn" - Grillon Lancé en 2020 par le journal Thê thao & Van hóa (Sports & Culture), relevant de l'Agence Vietnamienne d'Information, "Dê Mèn" est un prix annuel à but non lucratif récompensant les créations artistiques pour les enfants. Il se compose d'un Grand Prix, dénommé "Hiêp si Dê Mèn" (Chevalier Grillon), et d'autres prix intitulés "Khát vong Dê Mèn" (Désir du Grillon). Au cours des cinq éditions, les écrivains Nguyên Nhât Ánh (en 2020), Trân Duc Tiên (2023) et Lý Lan (2024) - l'unique femme - ont été honorés comme "Hiêp si Dê Mèn".

