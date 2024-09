Une vie dédiée à la fabrication de lanternes à ombres mobiles

Avec plus de 70 ans d’expérience, bien que ses revenus ne soient pas élevés, sa passion pour la préservation de ce jouet traditionnel reste intacte. Lui et sa famille continuent de fabriquer des lanternes à ombres mobiles et transmettent leur savoir-faire aux jeunes générations.

Texte et photos : Phuong Nga - Tuân Anh/VNA/CVN