Lutte contre la drogue et le crime : Vu Van Cuong, exemple lumineux à Diên Biên

Le capitaine Vu Van Cuong, chef de la Brigade des stupéfiants et du crime au poste de garde-frontière de Pa Thom, à Diên Biên (Nord), s’efforce constamment de surmonter toutes les difficultés et épreuves, réalisant avec ses frères d’armes de nombreux exploits militaires remarquables.

>> Nghê An démantèle un réseau de trafic de drogue entre le Laos et le Vietnam

>> Meeting en réponse au Mois d'action contre les drogues

Photo: BQT/CVN

La commune montagneuse de Pa Thom, dans le district de Diên Biên, est frontalière du Nord du Laos. Avec son relief complexe composé de rivières et ruisseaux, son accès difficile et fragmenté par les collines et montagnes, sa population clairsemée - majoritairement composée de minorités ethniques - et ses conditions de vie précaires, elle est devenue une région propice aux groupes criminels organisés liés à la drogue, très agressifs et audacieux.

Promouvant l’esprit proactif et l’ardeur juvénile des garde-frontières, le capitaine Vu Van Cuong accomplit toujours bien sa mission, fait preuve de sens des responsabilités et est à l’avant-garde dans la lutte contre la drogue et le crime, garantissant ainsi la sécurité et la tranquillité des habitants.

Né en 1993, Vu Van Cuong a rejoint le corps des garde-frontières de Diên Biên en novembre 2015, occupant divers postes : chef de la Brigade des stupéfiants et du crime, au poste de garde-frontière de Si Pha Phìn ; officier enquêteur de la Force spéciale des stupéfiants et du crime de la garde-frontière de Diên Biên.

Dans son travail, le capitaine s’efforce toujours d’améliorer ses qualifications et compétences professionnelles, d’apprendre de ses prédécesseurs, de cultiver son courage politique pour mener à bien les missions confiées. Il a directement participé à de nombreuses enquêtes et affaires majeures, contribuant à démanteler plusieurs réseaux transnationaux de trafiquants de drogue.

Neutralisation des trafics clés

Vu Van Cuong évoque son enquête la plus mémorable : "Je me souviens toujours de l’affaire survenue au début du Nouvel An lunaire 2022. Début décembre 2021, j’ai découvert un réseau de trafic de drogue en grande quantité en provenance du Nord du Laos à destination de Lai Châu en passant par Diên Biên. J’en ai alors avisé mes supérieurs pour le neutraliser".

Photo: BQT/CVN

Après de nombreux jours et nuits d’enquête, de surveillance et d’embuscade, à 04h45 du 3 février 2022 (3e jour du Nouvel An lunaire), au carrefour de Nâm He, commune de Muong Tùng, district de Muong Chà, province de Diên Biên, le capitaine Vu Van Cuong et ses frères d’armes de l’équipe d’enquête ont pris en flagrant délit Chang A Má (né en 1992, domicilié dans la commune de Chung Chai, district de Muong Nhé, province de Diên Biên), transportant 72 pains d’héroïne à moto.

En élargissant l’enquête à partir de ce "maillon" important, les forces de l’ordre ont arrêté deux autres suspects : Tráng A Lù, né en 1979, à Diên Biên ; et Tân A Chan, né en 1980, à Lai Châu.

Les garde-frontières de Diên Biên ont déterminé qu’il s’agissait d’un réseau sophistiqué, dont le chef n’échangeant que par téléphone portable et changeant fréquemment d’heures et de lieux de transaction pour échapper à la surveillance. Cela rendait difficile le démantèlement, notamment la garantie d’une sécurité absolue des personnes, des armes et du matériel.

Mais grâce à la direction énergique des supérieurs ainsi qu’à la haute détermination de l’équipe, l’affaire a été menée avec succès, permettant la saisie d’une grande quantité de drogue et assurant absolument la sécurité des forces de l’ordre.

Fort de l’expérience précieuse acquise au cours de l’exercice de sa mission, depuis son arrivée au poste de garde-frontière de Pa Thom en octobre 2022, Vu Van Cuong conseille activement son commandement dans la lutte contre la drogue et le crime.

Le 25 février 2023, lui et ses frères d’armes ont mené avec succès une autre affaire non moins importante, arrêtant trois suspects et confisquant sept pains d’héroïne, un kilo de méthamphétamine et une arme à feu artisanale.

Parlant des difficultés rencontrées dans la lutte contre la criminalité, le capitaine a partagé : "Au fil du temps, les manœuvres des trafiquants de stupéfiants sont de plus en plus sophistiquées et dangereuses, impliquant des armes pour résister aux forces de l’ordre. Ainsi, la lutte contre la criminalité, en particulier celle liée à la drogue, reste pleine de défis et de dangers. Chaque affaire menée avec succès est le fruit d’innombrables efforts et sacrifices silencieux des garde-frontière".

Après huit années de service émérite au sein du corps des garde-frontières de Diên Biên, le capitaine Vu Van Cuong est parvenu à la maturité. En 2022, il a remporté le titre de soldat d’élite de base, reçu des satisfecit du Comité populaire et du Commandement des garde-frontières de la province de Diên Biên pour ses réalisations exceptionnelles dans sa mission. Il a également été élu l’un des dix jeunes figures exemplaires nationales des garde-frontières.

Nguyên Hanh - My Anh/CVN