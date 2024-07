Nguyên Duong Hiêu, une décennie de traduction de livres sur le football

The Barcelona Complex : Lionel Messi and the Making - and Unmaking - of the World’s Greatest Soccer Club (Le complexe de Barcelone : Lionel Messi et la création - et la défaite - du plus grand club de football du monde), Pelé - His Life and Times (Pelé - Sa vie et son époque), Messi vs Ronaldo : One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game (Messi vs Ronaldo : une rivalité, deux chèvres et l’ère qui a refait le jeu mondial), ou encore Luka Modrić - My Autobiography (Luka Modrić - Mon autobiographie), et bien d’autres. Tels sont les titres de livres sur le football traduits et co-traduits par Nguyên Duong Hiêu, très appréciés des fans du ballon rond vietnamiens depuis dix ans.

En 2014, la Maison d’édition Tre (Jeunesse) a acquis les droits d’auteur du livre Alex Ferguson : Mon autobiographie. "J’ai hardiment demandé l’autorisation de le traduire, bien que je n’aie jamais traduit d’ouvrage de cette catégorie". À cette époque-là, Sir Alex Ferguson venait de prendre sa retraite (en 2013) après près de trois décennies passées à la tête du célèbre club de Manchester United (MU). "Curieux" et désireux de mieux connaître ce légendaire écossais, Duong Hiêu a décidé de le décoder à travers son autobiographie qu’il allait traduit en vietnamien. Alex Ferguson : Mon autobiographie ("Hôi ký Alex Ferguson" en version vietnamienne) est ainsi devenu son premier livre de football traduit. "Si je me souviens bien, il semble que ce soit aussi l’un des premiers ouvrages sur ce sujet publiés par les Éditions Tre".

"Très chanceux"

Séduit par le ballon rond dès l’âge de 9-10 ans, Hiêu a suivi le premier tournoi international à la radio en 1984, puis la Coupe du monde 1986 à la télévision. Sa passion allait de pair avec sa quête d’informations provenant de différentes sources, livres et journaux notamment. "Je nourrissais l’ambition de traduire des livres du genre en vietnamien, mais ce n’est qu’en 2014 que j’en ai eu l’opportunité pour la première fois".

Après avoir sollicité la Maison d’édition Tre pour obtenir ce projet de traduction, Duong Hiêu a commencé à rechercher minutieusement des informations relatives à l’auteur et à ses histoires racontées dans le livre.

Les fans de MU au Vietnam sont nombreux. En fouillant les informations sur Internet, il a même découvert que plusieurs chapitres de l’ouvrage avaient déjà été traduits en vietnamien et mis en ligne gratuitement. Cependant, M. Hiêu a décidé de ne pas les consulter, "ne serait-ce qu’une seule phrase", craignant que cela n’influence sa propre traduction.

Une équipe de trois traducteurs a été formée, avec Duong Hiêu comme rédacteur général. "J’en suis le principal responsable, veillant à la relecture de l’intégralité des traductions et à leur cohérence".

Jusqu’à ce jour, l’œuvre traduite Hôi ký Alex Ferguson a été rééditée 14 à 15 fois et continue de jouir d’une grande popularité. "Je me sens vraiment chanceux !", déclare Duong Hiêu.

Un intérêt futur

S’agissant de l’édition actuelle, le choix d’un livre traduit pour le marché vietnamien nécessite que les éditeurs prennent en compte différents facteurs tels que les coûts de diffusion ou l’intérêt des lecteurs nationaux… "Le contenu de l’ouvrage n’est qu’un élément parmi beaucoup d’autres", explique-t-il.

Des ouvrages sur le football international sont régulièrement publiés, abordant divers thèmes dont les plus courants sont les joueurs stars, les entraîneurs les plus connus, les grands clubs et équipes.

Il s’agit aussi de biographies de légendes, du développement des tactiques ou de l’histoire des grands tournois mondiaux…

Sur les réseaux sociaux, en plus des forums et des groupes dédiés aux fans d’une équipe, d’un joueur ou d’un tournoi, il existe également des communautés (quoiqu’en bien moindre nombre) où se réunissent des amateurs de livres et de journaux traitant de football à travers les époques. Cela prouve l’attention des lecteurs internationaux à l’égard des livres sur le football qui, bien qu’ils ne soient pas nombreux, ne sont pas rares pour autant.

En ce qui concerne le Vietnam, M. Hiêu partage : "Personnellement, je ne doute pas de l’amour des Vietnamiens pour le football, qui n’a rien à envier à n’importe quel autre pays. Mais ce n’est probablement pas le cas pour les livres sur ce thème, dont le marché n’est pas très animé. Cette catégorie ne représente qu’un petit segment de la publication éditoriale".

Les ouvrages sur le football ne sont apparus sur le marché du livre vietnamien qu’il y a 10 à 20 ans. Auparavant, on ne trouvait que des journaux et des magazines consacrés au sport ou au football. Tout naturellement, on cherche des sources plus accessibles et plus rapides à consulter que des livres.

"J’espère qu’à l’avenir, ces ouvrages attireront davantage de lecteurs, répondant ainsi à l’envie bien réelle des fans de football vietnamiens de comprendre en profondeur tous les aspects du sport roi", conclut

Thu Hà - An Kha/CVN