Bach Yên, 70 ans d’amour pour la musique

>> Xuân Oanh, compositeur de l’automne révolutionnaire

>> Van Cao, un compositeur génial de la musique vietnamienne

>> Phuong Thao, la plus jeune chanteuse reconnue “Artiste du Peuple”

>> Trân Long Ân : un “philosophe” de la musique révolutionnaire vietnamienne

Après plusieurs spectacles exceptionnels à Toronto (Canada) et en Californie (États-Unis), l’artiste Bach Yên se produira donc au Théâtre de Longjumeau dans le département de l’Essonne (France) où elle chantera en quatre langues (vietnamien, français, anglais et espagnol) ses plus grands succès et autres reprises.

Bach Yên, qui signifie “Blanche hirondelle”, est née en 1942 dans la province de Soc Trang (Sud). Elle a été très jeune plongée dans le milieu artistique puisqu’en 1954, elle débuta dans la chanson sur les ondes de Radio France-Asie.

Grandissant au sein d’une famille d’artistes, le goût de la scène ne la quittera jamais. Ainsi, en plus de la chanson, elle participera à différentes activités au sein d’un cirque dirigé par sa mère, personnage incontournable de sa vie.

À 15 ans, elle est donc devenue une vedette de la chanson à Saigon (aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville) et dans les provinces du Sud. C’est dans différents salons de thé dansant qu’elle gagnera en expérience et fera connaître sa voix si particulière. Elle reprendra ainsi quelques standards de la chanson française dont le fameux Étoile des neiges, ce qui lui vaudra beaucoup d’amour de la part du public. Après être passée par plusieurs salles de spectacle, son répertoire (Rock ‘n’ Roll, Mambo et slows) s’est consolidé, lui permettant d’envisager d’autres horizons.

Rencontres musicales internationales

En 1963, Bach Yên débarque à Paris avec sa mère et sa grande sœur pour y chercher le succès. Après une audition au cabaret L’Échelle de Jacob, elle est engagée par Jacques Dubourg et signe un contrat chez Polydor. Début mai 1963, elle sort son 1er EP Les deux copains suivi en septembre par À bas la rentrée.

Elle effectue plusieurs passages à la télévision française et chante à l’Olympia en 1re partie d’Adriano Celentano. Fin 1963, elle enregistre un 3e EP Non, oh non.

Elle retourne à Saïgon en 1968 avant de séjourner aux États-Unis où elle se produit avec de célèbres artistes tels que Bob Hope, Bing Crosby, Pat Boone, Frankie Avalon, Jimmy Durante, Joey Bishop, Mike Douglas ou encore Liberace.

Bach Yên est la première et unique artiste vietnamienne à participer au Ed Sullivan Show, qui réunit 35 millions de téléspectateurs. Avec la chanson indémodable Winter Night et la célèbre chanson américaine If I Have A Hammer, Bach Yên suscite de vives émotions auprès des téléspectateurs du programme.

De retour à Paris en 1979, Bach Yên réapparait sur la scène musicale pour des albums et des concerts de musique traditionnelle vietnamienne en compagnie de son mari Trân Quang Hai, célèbre ethnomusicologue. À force de travail et d’enregistrements pertinents, ils obtiennent en 1988 le Grand prix du disque de l’Académie Charles-Cros récompensant leur répertoire de musique folklorique ancienne. Ils enregistrent par la suite une dizaine d’albums de musique traditionnelle vietnamienne.

Les deux artistes n’auront de cesse de mettre à l’honneur la musique traditionnelle vietnamienne sur scène et dans les médias, jusqu’à la triste disparition de M. Hai le 28 décembre 2021.

Inconsolable mais toujours amoureuse de la scène et de son public, Bach Yên assurera donc le spectacle du 8 septembre avec la ferveur qu’on lui connaît.

La "Blanche hirondelle" mérite d’être considérée comme une artiste féminine ayant largement apporté et honoré l’industrie musicale vietnamienne. On ne la remerciera jamais assez.

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : NVCC/CVN