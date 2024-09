Un auteur vietnamien Top 1 des ventes sur Amazon

>> Une quarantaine d’années consacrées à la collecte de documents sur l’Oncle Hô

>> Nguyên Duong Hiêu, une décennie de traduction de livres sur le football

Vo Minh Quân, 37 ans, est un auteur connu sous le pseudonyme Quân Vo. Ancien élève en physique du Lycée d’élite relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, il a ensuite étudié l’informatique à l’Université des sciences (HCMUS), relevant de la même université.

En 2017, il a obtenu une bourse du gouvernement irlandais pour poursuivre un master en gestion à la Trinity Business School, relevant du Trinity College de Dublin, la première et plus ancienne université d’Irlande (plus de 400 ans).

Il est aujourd’hui Pdg d’une société de marketing numérique et conférencier à l’HCMUS à Hô Chi Minh-Ville.

Réussite dans l’écriture

Vo Minh Quân a écrit un ouvrage en vietnamien : Digital Marketing cho nhà quan lý (Marketing numérique pour les managers) publié en 2022, puis Profit-Driven Digital Marketing en anglais, publié en mars 2023. L’auteur précise : “Les contenus de ces deux livres sont similaires à 95%, mais comportent quelques différences pour s’adapter aux contextes des marchés”.

Digital Marketing cho nhà quan lý, disponible sur les plate-formes de commerce électronique et dans les principales librairies du Vietnam s’est vendu à 5.000 exemplaires en à peine plus d’un an. Il a également été nommé dans les catégories “Les cinq meilleurs livres d’entrepreneurs vietnamiens” et “Les dix livres d’affaires à lire en 2023”, par l’hebdomadaire Doanh nhân Sài Gòn (Entrepreneurs de Saigon).

Profit-Driven Digital Marketing est vendu sur tous les marchés d’Amazon, avec des versions ebook. La version en audio présente sur les plate-formes comme Google Play, Barnes&Noble, Libro.fm, Kobo et Audiobooks.com. Il a été classé Top New Release et Top1 Best Seller dans le domaine du marketing mondial sur la boutique Kindle d’Amazon, seulement un mois après sa sortie. Selon les statistiques d’Amazon, les pays comptant le plus d’acheteurs du livre de Vo Minh Quân sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada, le Japon et les Pays-Bas.

“C’est une grande joie, car le livre est entièrement auto-publié, sans l’intermédiaire d’une grande maison d’édition”, confie-t-il.

Vo Minh Quân a d’ores et déjà réussi à faire entrer son livre en anglais dans les bibliothèques de douze grandes universités en Irlande (soit 50% des établissements du pays). Le livre est également disponible à la bibliothèque de l’Université Leeds Beckett au Royaume-Uni, ainsi qu’à l’Université RMIT et à l’Université du commerce extérieur au Vietnam.

“Exportation” des connaissances

Photo : NVCC/CVN

Pour lui, écrire un livre ne consiste pas simplement à compiler des idées, mais implique une réflexion approfondie sur le produit (le nom, l’emballage, la conception de l’emballage et sa présentation). Tout cela est très difficile. Un contenu de qualité et pertinent reste le plus important. Les lecteurs doivent y trouver un intérêt personnel et des situations qu’ils sont susceptibles de rencontrer à leur échelle, afin de pouvoir en faire usage dans leur propre vie.

En parlant de l’édition et de la commercialisation de livres à l’étranger, l’auteur souligne que la concurrence sur les plate-formes de commerce électronique telles qu’Amazon est extrêmement féroce. Les clients doivent en partie se fier à l’image personnelle de l’auteur pour faire leur choix. Sur le vaste et diversifié marché étranger où officient d’innombrables experts dans de nombreux secteurs, un nouvel auteur comme Vo Minh Quân fait face à une concurrence d’autant plus complexe. “Je partais de zéro. Dans ma carrière, j’ai rencontré de nombreuses difficultés”. “Auparavant, peu de gens pensaient que je pourrais vendre des livres à l’international. Mais je l’ai fait !”, se réjouit-il.

En parallèle de sa carrière dans le marketing et l’écriture, Vo Minh Quân a mis en œuvre le projet “Góc sách Viêt” (Coin du livre vietnamien) pour faciliter l’accès aux connaissances et aux expériences des experts dans divers domaines. Ce projet a permis de distribuer plus de 1.000 livres à 20 universités.

Dan Thanh/CVN