Une enseignante handicapée surmonte la fatalité

Portant l’héritage empoisonné de l’agent orange/dioxine, avec la force de choisir son destin, Vu Thi Nga a persévéré pendant plus de 20 ans dans son travail d’enseignante professionnelle au Centre de services pour l’emploi des femmes 8-3 à Hai Duong.

La petite maison de Vu Thi Nga est située dans le quartier de Binh Hàn, province de Hai Duong (Nord). Mme Nga est née en 1977 dans une famille de trois enfants. Son père ayant participé à la guerre et été exposé à l’agent orange, elle a été affectée dès la naissance.

“Dès sa naissance, ses jambes étaient repliées sur ses épaules et ses doigts étaient recroquevillés et ne pouvaient pas être étirés. Toute la famille était très inquiète. Nous avons été encore plus dévastés en apprenant qu’elle était victime de l’agent orange”, confie sa mère.

Tandis que ses camarades grandissaient rapidement, Nga gardait toujours une apparence enfantine, avec un dos courbé, et des difficultés à marcher. Aujourd’hui âgée de 47 ans, elle ne mesure qu’1,1 m, pèse 30 kg, et doit composer avec une santé fragile.

Scolarisée en toute conscience de sa particularité, Vu Thi Nga a toujours étudié sérieusement, avec optimisme et foi en la vie. Cependant, à l’âge de 8 ans, en raison de difficultés familiales, elle a dû quitter l’école, afin d’aider ses parents et de s’occuper de ses deux petits frères et sœurs.

À l’âge de 17 ans, la jeune fille a été invitée par le Centre de services pour l’emploi des femmes 8-3 à Hai Duong à apprendre le métier du tricot.

Après seulement trois mois de formation, elle a obtenu son diplôme avec mention excellente et a été l’une des très rares étudiantes retenues au centre en tant qu’enseignante. De plus, Mme Nga a également suivi avec succès un cours de technologie bureautique pour postuler à la gestion et à la formation professionnelle du centre.

Vu Van Bông, le père de Nga, raconte : “Bien que lourdement affectée par l’agent orange, elle a eu dès son plus jeune âge l’envie de s’élever et de devenir indépendante. En voyant notre enfant devenir enseignante, nous avons été extrêmement fiers et rassurés”.

Aider d’autres victimes dans la même situation

Dans un grand centre de formation professionnelle de la province de Hai Duong relevant de l’Union des femmes vietnamiennes, les étudiants regardent l’enseignante handicapée avec des yeux timides et souvent sceptiques. Mais elle les guide de ses mains habiles avec tout son cœur.

Photo : NVCC/CVN

Les produits tricotés de Vu Thi Nga sont très beaux et créatifs, gagnant rapidement le cœur des clients. Elle les vend dans des foires comme souvenirs, et accepte même des commandes de clients.

Sachant que les femmes handicapées dans la province ont du mal à se déplacer, Mme Nga s’est rendue de manière proactive dans les communes pour leur enseigner ses savoirs, suscitant toujours l’admiration générale lorsqu’elle s’avance avec difficulté jusqu’au podium d’enseignant. Chaque ligne de tricot, chaque pli montre l’application et la créativité de sa longue carrière. Toute handicapée qu’elle soit, elle crée des produits nobles, esthétiques et de qualité.

Par conséquent, son emploi stable inspire de nombreuses femmes dans la même situation à exceller dans la vie.

Nguyên Thi Thuong, apprentie du centre, partage : “J’ai été très surprise par l’enseignante handicapée. Mme Nga nous guide à réussir la fabrication de nos produits. Une fois que nous maîtrisons le métier, elle contribue à la publicité et aux ventes. J’admire vraiment son esprit qui brave les difficultés et se met au service des autres”.

Avec plus de 20 ans d’expérience, Vu Thi Nga a enseigné à des centaines d’apprentis, dont de nombreux handicapés Pour qu’ils maîtrisent les compétences exigées par leur métier et occupent un emploi stable. Des milliers de leurs produits fleurissent dans les maisons et les bureaux de clients.

Par ailleurs, elle a également créé des modèles de sacs à main et des jouets au tricot sur le thème des animaux ainsi qu’un modèle d’áo dài en tricot et crochet très créatif, et tous ces articles sont vendus en ligne.

En 2013, Mme Nga a également assisté à la Journée de l’Innovation des femmes du Vietnam lancée par l’Union des femmes vietnamiennes, la Banque mondiale et l’ONU Femmes au Vietnam. Ses produits ont eu l’honneur de figurer parmi les 38 élus produits de recherche et produits exemplaires parmi 130.

En dehors de sa profession, l’enseignante a également participé à des activités caritatives au cours de ces 20 dernières années. Bien que ses revenus suffisent à peine à couvrir ses activités quotidiennes, elle n’hésite jamais à faire des dons et à soutenir les plus défavorisés.

Cette année, à l’âge de 47 ans, malgré une santé affaiblie, elle souhaite toujours enseigner le tricot à de nombreuses femmes handicapées, les aidant à acquérir un moyen de subsistance stable. “Voir chaque jour des femmes handicapées vivre heureuses et avoir un emploi me comble de bonheur”, confie-t-elle.

“Chaque être né dans ce monde a sa mission de vie, n’abandonnez jamais car vous seul pouvez la mener”, déclare Vu Thi Nga dans un sourire.

Van Công - Dan Thanh/CVN