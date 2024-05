Les prix du café ont fortement chuté

Après avoir dépassé le sommet historique de plus de 130.000 dôngs le kilo, les prix du café ont fortement chuté ces derniers jours.

Le 6 mai, les prix nationaux du café ont diminué jusqu'à environ 100.000 dôngs le kilo. Ainsi, le prix du café a perdu environ 30.000 dôngs le kilo en moins d'une semaine.

Actuellement, le prix moyen du café dans les provinces des hauts plateaux du Centre est de 100.800 dôngs le kilo.

Selon les experts, la chute des prix du café dans le pays ces derniers jours s'explique par l'augmentation de l'offre mondiale.

En outre, les pluies tombées la semaine dernière dans les principales régions productrices du Vietnam ont également contribué à apaiser les inquiétudes concernant la production de la prochaine récolte.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations de café ont atteint en avril 170.000 tonnes pour une valeur de 644 millions d'USD.

Ainsi, le volume et la valeur totale des exportations de café au cours des quatre premiers mois de 2024 ont atteint respectivement 756.000 tonnes et 2,57 milliards d'USD, soit une augmentation respectivement de 5,4% et 57,9% par rapport à la même période de l'année dernière. Le prix moyen à l'exportation du café a atteint 3.402 USD la tonne, en hausse de 49,7% en rythme annualisé.

