Le prix à l’exportation du riz vietnamien continue à augmenter

>> Exportations de riz : 1,43 milliard d'USD de chiffre d'affaires au 1er trimestre

>> Le Vietnam devient le plus grand exportateur de riz vers Singapour au premier trimestre

>> Le Vietnam exportera plus de 8 millions de tonnes de riz cette année

Photo : VNA/CVN

La semaine dernière, le prix à l’exportation du riz vietnamien a connu une croissance de 3 à 8 USD la tonne, se trouvant sa position de leader sur le marché.

Actuellement, les prix des riz brisés à 5% et à 25% du Vietnam sont supérieur à ceux de la Thaïlande (respectivement 3 et 23 USD la tonne) et du Pakistan (10 et 23 USD la tonne).

Quant au riz brisé à 100%, le prix du riz vietnamien est aussi supérieur à celui de la Thaïlande (21 USD la tonne) et du Pakistan (25 USD la tonne).

VNA/CVN