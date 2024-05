Dông Thap exporte son premier lot de racines de lotus au Japon

>> Le 1er trimestre record pour les exportations de fruits et légumes

>> Bientôt l'exposition des fruits et produits agro-alimentaires de Binh Phuoc

Photo : VNA/CVN

En 2024, l'entreprise prévoit d'exporter environ huit conteneurs de racines, pour une valeur totale de commande de près de sept milliards de dôngs, vers ce marché asiatique.

Nguyên Minh Thiên, directeur de l'usine de l'entreprise, a déclaré qu'en plus des graines de lotus fraîches et transformées, l'entreprise produisait également des racines de lotus fraîches et transformées pour servir les marchés nationaux et étrangers.

L'expansion des exportations est un signe positif pour les agriculteurs du district de Thap Muoi qui souhaitent développer davantage des modèles de culture de racines de lotus, a-t-il ajouté.

Selon le directeur général de l'entreprise Nguyên Xuân Thang, qui est également vice-président de l'association de l'industrie du lotus de Dông Thap, le marché japonais demande environ 100.000 tonnes de racines de lotus par an.

Outre l'exportation de racines de lotus vers le Japon, l'entreprise a également travaillé avec des partenaires en République de Corée pour préparer l'exportation du produit vers ce pays.

Le président du Comité populaire du district de Thap Muoi, Doan Thanh Binh, a salué les efforts des autorités locales, des entreprises et des agriculteurs dans la production et l'exportation de produits agricoles, exprimant son espoir que les produits agricoles de Dông Thap, en particulier ceux à base de lotus, puissent pénétrer plus profondément sur le marché japonais..

Le Comité populaire provincial accueillera le 2e Festival du lotus de Dông Thap du 16 au 19 mai, qui proposera un large éventail d'activités telles qu'un séminaire international sur le lotus et un atelier sur les moyens d'améliorer la chaîne de valeur du secteur du lotus à Dông Thap.

Le lotus est l'un des secteurs clés du plan de restructuration agricole de la province de Dông Thap qui abrite plus de 1.800 ha de lotus avec une production de plus de 1.500 tonnes de produit chaque année. La zone de culture du lotus dans le district de Thap Muoi représente plus de 30% du total.

VNA/CVN