Đồng Tháp exporte son premier lot de pamplemousses vers le marché australien

La province de Đồng Tháp compte 23 zones de culture de pamplemoussiers avec 31 codes d’identification, couvrant une superficie de 470,85 ha. Parmi elles, 16 zones (249,4 ha) avec 22 codes sont destinées à l’exportation vers les marchés comme les États-Unis et la République de Corée.

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Photo : Hồng Nhung/VNA/CVN

Le 13 avril, le Comité populaire de la province de Đồng Tháp (Delta du Mékong), en coopération avec la société par actions Blue Ocean Import-Export, a organisé une cérémonie pour l’exportation des pamplemousses de Đồng Tháp, marquant l’envoi du premier lot vers le marché australien.

Lors de la cérémonie, Lê Chí Thiện, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, a indiqué que la province compte environ 4.364 ha de pamplemoussiers, avec une production annuelle de plus de 65.000 tonnes.

Photo : Hồng Nhung/VNA/CVN

Dans cette province, 23 zones de culture de pamplemoussiers ont été certifiées avec 31 codes d’identification, couvrant une superficie totale de 470,85 ha ; parmi elles, 16 zones avec 22 codes sont habilitées à exporter vers les marchés des États-Unis et de la République de Corée, représentant une superficie de 249,4 ha.

En particulier, Đồng Tháp dispose désormais d’une première zone de culture de pamplemoussiers répondant aux conditions d’exportation vers le marché australien, par l’intermédiaire de la société par actions Blue Ocean Import-Export.

C’est une base importante pour que la filière du pamplemousse de la province puisse continuer à élargir ses marchés dans le futur.

M. Thiên souhaite que les entreprises poursuivent leur accompagnement auprès des producteurs, garantissent des débouchés stables pour le pamplemousse, renforcent leur rôle de connexion avec les marchés, élargissent les achats et maintiennent des liens durables avec les habitants.

Ce n’est qu’en construisant une chaîne de liens étroits, équilibrant les intérêts de toutes les parties, que la filière du pamplemousse pourra se développer de manière durable.

Selon Phạm Thị Ngọc Thạch, directrice générale de la Société par actions Blue Ocean Import-Export, l’exportation n’est pas seulement une transaction commerciale, mais aussi une affirmation de la qualité et de la crédibilité des produits agricoles vietnamiens. Les produits agricoles du Vietnam peuvent ainsi s’imposer sur la scène internationale de façon durable.

Blue Ocean Import-Export s’engage à accompagner les agriculteurs dans l’amélioration des normes de production, à investir dans le développement de zones de culture répondant aux standards d’exportation à Đồng Tháp et à élargir les marchés internationaux, non seulement en Australie mais aussi vers de nombreux autres marchés haut de gamme.

Hoàng Mai Vân Anh, coordinatrice nationale du projet GQSP de l’ONUDI, a déclaré lors de la cérémonie que, grâce à la confiance des entreprises, les experts techniques du Programme de normes et de qualité, mis en œuvre par l’ONUDI en coopération avec l’Institut de génie agricole et de technologie post-récolte, ont travaillé en étroite collaboration avec les entreprises pour préparer ce lot.

L’exportation du premier lot de pamplemousses vers l’Australie ne se limite pas à l’ouverture d’un nouveau marché, mais confirme également le grand potentiel de la filière fruitière vietnamienne dans l’augmentation de la valeur ajoutée, l’élaboration de marques et une participation plus profonde à la chaîne de valeur mondiale.

Par ailleurs, l’exportation vers le marché australien n’a pas seulement une signification commerciale, elle affirme aussi la capacité croissante de la filière fruitière vietnamienne à répondre aux normes internationales les plus exigeantes.

Photo : Hồng Nhung/VNA/CVN

Ce succès repose sur l’expérience acquise lors de l’ouverture de marchés exigeants auparavant, en particulier les États-Unis et l’Europe. Le Département de la protection des végétaux recommande aux localités, entreprises, coopératives et établissements de production de continuer à perfectionner les processus d’emballage et de traitement, d’étudier rapidement et en détail les notifications de la partie australienne ainsi que les directives techniques du département.

Les unités doivent prendre l’initiative de revoir et d’améliorer les conditions nécessaires, notamment l’enregistrement et le maintien des codes des zones de culture, des établissements d’emballage et de traitement, ainsi que la mise en place de processus de production adaptés. Elles doivent également appliquer efficacement les mesures de lutte contre les organismes nuisibles conformément aux réglementations du pays importateur.

Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer la coordination avec les services de quarantaine végétale pour l’accompagnement technique, l’inspection, la supervision et l’exécution des procédures de quarantaine avant exportation, afin de garantir que l’ensemble du processus, de la production à la récolte, du traitement à l’emballage et au transport, soit strictement contrôlé et réponde pleinement aux exigences de l’Australie.

Photos : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, Trần Thanh Phong, directrice de la Coopérative My Phong, a affirmé que le marché australien impose de nombreux critères de qualité stricts aux fruits vietnamiens. C’est pourquoi la coopérative a investi de grands efforts pour assurer un soin conforme aux normes de qualité.

“Non seulement pour le marché australien, mais les pamplemousses My Phong en particulier et ceux de Đồng Tháp en général viseront des critères de qualité encore plus élevés afin d’affirmer la réputation des produits vietnamiens”, a-t-elle déclaré.

Lors de la cérémonie, Blue Ocean Import-Export a signé un accord de coopération avec la Coopérative de services agricoles My Phong pour développer une zone de production de pamplemousses de qualité destinée au marché australien.

Hoàng Phuong/CVN