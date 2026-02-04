Dông Thap se tourne vers un avenir touristique plus intelligent

En application de la résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, Dông Thap renforce ses efforts numériques de promotion et de collaboration, les considérant comme un moteur essentiel du développement touristique.

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dông Thap continuera de maintenir et d’améliorer l’efficacité du portail d’information touristique provincial et de l’application mobile dédiée au tourisme intelligent, a déclaré son directeur adjoint, Vo Pham Tân.

L’objectif est de faciliter l’accès aux informations sur les destinations, les services, les itinéraires et les événements touristiques pour les résidents et les visiteurs. De nombreux sites touristiques de la province sont désormais équipés de QR codes, permettant aux visiteurs d’accéder aux informations et d’utiliser des guides électroniques.

Le département collabore avec les organismes compétents de Hô Chi Minh-Ville et des provinces du delta du Mékong afin de développer des données pour une carte touristique interactive 3D à 360°. Disponible en cinq langues (vietnamien, anglais, français, chinois et espagnol), ce projet vise à proposer des visites virtuelles avant l’arrivée des visiteurs.

Le département a également publié un guide électronique présentant les projets de promotion des investissements touristiques à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces du delta du Mékong. Ce guide facilite l’accès à l’information pour les investisseurs et les entreprises touristiques et leur permet de collaborer au développement du tourisme dans la province de Dông Thap.

Avec la transformation numérique au cœur de sa stratégie, le secteur touristique de la province se professionnalise progressivement. Les actions de promotion et de communication locales sont repensées et déployées massivement sur les plateformes numériques, tandis que les données et informations du secteur sont progressivement interconnectées pour constituer une base de données partagée.

Actuellement, les touristes visitant les quartiers de Son Quy et Go Công, ainsi que la commune de Gia Thuân, peuvent consulter des informations sur les sites historiques et les attractions touristiques grâce au système de gestion et de promotion du tourisme sur la plateforme cartographique numérique MAP4D.

Sur des sites populaires tels que les vestiges nationaux exceptionnels du soulèvement de Truong Dinh et le site culturel et historique provincial de la maison communale de Tân Dông, les visiteurs peuvent scanner des QR codes sur place pour accéder rapidement et précisément aux informations.

Grâce à la transformation numérique et à la présentation des informations sur les sites historiques et culturels sur la plateforme cartographique numérique, les touristes nationaux et internationaux découvrent la maison communale unique de Tân Dông.

Les touristes peuvent scanner le QR code situé à l’entrée principale pour en apprendre davantage sur l’histoire de cette maison exceptionnelle, ce qui contribue à son essor en tant que destination touristique prisée de la région et de toute la province.

Une expérience interactive inédite

L’un des atouts majeurs de la stratégie de digitalisation touristique de Dông Thap réside dans l’utilisation de l’intelligence artificielle. AI-Sen Hông, un guide touristique robotisé, offre aux visiteurs une expérience vivante et hautement interactive au Musée provincial de Dông Thap.

L’un des points forts de AI-Sen Hông est sa capacité à fournir rapidement des informations complètes sur de nombreux sujets. Le logiciel reconnaît plusieurs langues, dont le vietnamien, le français, l’anglais et le chinois, et peut ainsi répondre de manière appropriée.

Vo Pham Tân, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dông Thap, a fait savoir que le secteur touristique local continuera de privilégier la transformation numérique en numérisant les informations et la documentation relatives aux destinations afin de construire un écosystème touristique intelligent.

"Le secteur privilégiera la création de produits touristiques exploitant les nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l’intelligence artificielle, offrant ainsi une plus grande valeur ajoutée et des expériences uniques aux touristes", a-t-il affirmé.

Ces efforts ont permis d’obtenir d’excellents résultats pour le secteur touristique de Dông Thap. Le nombre d’arrivées de touristes à Dông Thap est estimé à 7,25 millions, dont 810.000 touristes internationaux, pour des recettes touristiques de 4.116 milliards de dôngs

En 2026, Dông Thap vise 8 millions d’arrivées de touristes, dont 870.000 touristes internationaux, et des recettes touristiques de 4.800 milliards de dôngs (182 millions de dollars).

