Dông Thap : plus de 2,25 millions de pots de fleurs pour le Nouvel An lunaire 2026

Afin de répondre à la demande du Nouvel An lunaire (Têt) 2026, la province de Dông Thap (Sud) a produit plus de 2,25 millions de pots de fleurs ornementales, un volume globalement équivalent à celui de l’an dernier, selon le Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement.

>> Dông Thap vise à développer l'aquaculture comme secteur économique clé

>> Les produits OCOP de Dông Thap montent en gamme et visent l’international

>> Dông Thap se tourne vers un avenir touristique plus intelligent

Photo : VNA/CVN

Le chrysanthème demeure la variété dominante avec plus d’un million de pots, suivi des roses, du lisianthus et des tagètes. Dans le village floral de My Phong, l’activité bat actuellement son plein. Les autorités locales indiquent que la production y a fortement progressé, atteignant près de 986.000 paniers de fleurs, soit une hausse de 136% par rapport à 2025, ainsi que plus de 15.500 pieds d’abricotier du Têt (Ochna integerrima).

Malgré une augmentation d’environ 10% des coûts de production, notamment pour les semences, les engrais et le matériel, les prix de vente à la ferme restent stables par rapport à l’an dernier. À titre indicatif, une paire de pots de lisianthus se vend entre 95.000 et 100.000 dôngs, tandis que celle de tagètes oscille entre 70.000 et 80.000 dôngs.

Les producteurs doivent toutefois composer avec des conditions climatiques instables. Selon plusieurs agriculteurs, les variations météorologiques ont entraîné une floraison prématurée de certaines variétés, notamment des chrysanthèmes néerlandais. Par ailleurs, les pratiques commerciales évoluent : au lieu de verser des acomptes précoces, de nombreux négociants préfèrent désormais attendre les derniers jours précédant le Têt pour acheter directement au champ, en fonction de la demande réelle du marché.

Afin de faciliter l’écoulement des produits, plusieurs mesures de soutien ont été mises en œuvre. Le marché aux fleurs du printemps 2026 se tiendra sur la place Hùng Vuong, avec environ 500 stands. De nombreux ménages ont également enregistré leurs produits pour une commercialisation hors province, principalement à destination de Hô Chi Minh-Ville.

Les autorités locales prévoient une hausse marquée de la consommation à l’approche du Réveillon du Têt. Grâce à des prix stables et à une demande soutenue, elles estiment que 97 à 98% de la production totale sera écoulée d’ici le 29ᵉ jour du dernier mois lunaire.

VNA/CVN