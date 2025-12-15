Le froid s’essouffle, le ciel s’échauffe mais toussote dans le Nord

Une masse d’air froid qui a balayé le Nord et le Centre-Nord ces deux derniers jours, apportant pluie et chute brutale des températures, a commencé à s’affaiblir lundi 15 décembre, permettant ainsi une hausse des températures de 3 à 4°C, a indiqué le Centre national de prévision hydrométéorologique.

La vague de froid n’a pas été particulièrement intense et les vents du nord-est soufflant sur le Nord du pays ont commencé à faiblir le 15 décembre.

Certaines régions du Nord restent sous l’influence d’une masse d’air froid et sec, avec un temps sec et ensoleillé en milieu de journée. Les températures diurnes dans le delta du fleuve Rouge devraient progressivement atteindre 21 à 25°C, avant de redescendre à 14-17°C la nuit, certaines zones montagneuses pouvant même descendre en dessous de 13°C.

Dans le Centre, les précipitations ont principalement été enregistrées le matin du lundi 15 décembre et devraient s’atténuer au cours de la journée. Les températures dans la région devraient également remonter légèrement, oscillant entre 20 et 30°C.

Avec la diminution des précipitations et l’affaiblissement des vents du nord-est, la pollution atmosphérique fait son retour dans plusieurs provinces du Nord, selon les prévisions.

La qualité de l’air à Hanoï et Hung Yên s’est dégradée et est devenue mauvaise, tandis qu’à Ninh Binh et Hai Phong, elle était mauvaise pour la santé.

Elle devrait rester médiocre à mauvaise mardi 16 décembre, Hanoï prévoyant un niveau de qualité de l’air très mauvais, avec un indice de qualité de l’air (IQA) de 201.

Les températures nocturnes devraient descendre

À Ninh Binh, Hung Yên et Thai Nguyên, la qualité de l’air devrait rester mauvaise, avec des IQA compris entre 152 et 182, tandis qu’à Hai Phong et Phu Tho, elle sera mauvaise.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a indiqué que le Nord du pays continuerait d’être affecté par une masse d’air froid durant les deux premiers jours de la semaine, entraînant un temps sec.

Les températures nocturnes devraient descendre en dessous de 14 °C dans les zones montagneuses et autour de 17°C dans les plaines, tandis que les maximales diurnes oscilleront entre 18 et 21°C.

Aux alentours du 17-18 décembre, une masse d’air froid se déplaçant vers l’Est devrait apporter un ciel plus nuageux et de faibles pluies dans certaines régions du nord du pays. Du 19 au 20 décembre, cette masse d’air froid devrait s’affaiblir, laissant place à un temps sec.

Ailleurs, les hauts plateaux du Centre et le Sud sont entrés dans la saison sèche, avec un temps ensoleillé et sec prévu tout au long de la journée, selon les services météorologiques.

Les températures de midi dans les hauts plateaux du Centre devraient rester relativement douces, inférieures à 28 °C.

Dans le Sud, des températures plus élevées sont attendues, avec des maximales de 32 à 33 °C. Dans certaines zones urbaines, notamment les arrondissements de Biên Hoà (Dông Nai) et de Bên Thành (Hô Chi Minh-Ville), les températures devraient atteindre un pic d’environ 34 °C à midi.

VNA/CVN