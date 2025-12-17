Transition écologique

Hô Chi Minh-Ville s'engage à électrifier 100% de sa flotte de bus d'ici 2030

En tant que locomotive économique du pays, Hô Chi Minh-Ville est appelée à jouer un rôle pionnier dans la transition vers des transports plus verts, en commençant par le système de transports publics. Cette orientation constitue un pilier essentiel pour réduire la dépendance aux véhicules individuels et diminuer les émissions polluantes.

La ville met actuellement en œuvre un projet de conversion vers des bus électriques. À partir de 2025, tout nouveau bus ou bus remplacé devra être électrique, et à partir de 2030, 100% des bus en service fonctionneront à l’électricité.

Photo : VNA/CVN

D’ici cinq ans, environ 3 200 bus électriques devraient être en circulation. Entre 2024 et 2025, 627 bus électriques ont déjà été mis en service, représentant 26,3 % de la flotte. Début 2026, 454 bus supplémentaires seront ajoutés, portant la part des bus électriques à 45,3 %.

Selon les autorités, l’expérience internationale montre que la transition commence par les transports publics, puis les véhicules commerciaux, avant les véhicules individuels. La ville prévoit également de convertir progressivement les véhicules de livraison, de services numériques et ceux des administrations publiques.

Cependant, un défi majeur demeure : l’insuffisance des infrastructures de recharge. La ville ne compte actuellement que cinq stations de recharge pour bus électriques, avec 56 bornes, principalement financées par les entreprises de transport. Pour combler ce déficit et soutenir l'objectif de 2030, Hô Chi Minh-Ville prévoit d'implanter des bornes dans 19 dépôts et parkings stratégiques, tout en mobilisant activement des investissements privés et des mécanismes de soutien financier.

VNA/CVN