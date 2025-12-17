Cinq tortues à tête jaune remises aux autorités de Gia Lai

La police du quartier de Pleiku, dans la province de Gia Lai (Hauts plateaux du Centre), a annoncé le 16 décembre avoir récupéré et pris en charge cinq tortues à tête jaune (Indotestudo elongata), remises volontairement par un habitant local aux autorités compétentes.

>> À Gia Lai, 12 bébés tortues fraîchement écloses rampent vers la mer

>> Nui Chua a secouru et relâché en toute sécurité plus de 1.300 bébés tortues en mer

>> Le Parc national de Côn Dao relâche 120.000 bébés tortues en mer

Selon les premières informations, ces tortues ont été découvertes par un habitant local alors qu'il circulait sur la rue Cach Mang Thang Tam. Reconnaissant qu'il s'agissait d'une espèce de faune sauvage rare et nécessitant une protection, il a immédiatement contacté la police du quartier pour les remettre aux autorités.

Photo: VNA/CVN

La police, en collaboration avec les gardes forestiers, a examiné l'état de santé des animaux. Les tortues ont ensuite été transférées à l'Unité de protection forestière de Dak Doa pour y recevoir des soins complémentaires et les procédures nécessaires avant d'être relâchées dans la nature.

La tortue à tête jaune est classée parmi les espèces menacées, précieuses et rares, et fait l'objet d'une protection stricte. Elle vit principalement dans les forêts naturelles et joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre écologique. Cependant, sa population est en fort déclin en raison de la perte d'habitat et des activités humaines.

Les autorités ont noté que la remise volontaire d'animaux sauvages rares par les résidents permet non seulement de secourir et de conserver rapidement les animaux égarés, mais témoigne également d'une prise de conscience et d'un sens des responsabilités croissants du public envers la protection de la biodiversité. Ces actions contribuent à prévenir le braconnage, le commerce illégal et la consommation d'espèces sauvages, et participent ainsi à la préservation de la durabilité écologique.

VNA/CVN