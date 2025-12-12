Réduction du plastique : Huê montre l’exemple dans le secteur touristique

Le 12 décembre, le Service du tourisme de la ville de Huê (Centre), en collaboration avec le projet "Huê - ville à faible pollution plastique" financé par le WWF Norvège, a organisé la conférence de bilan du programme de réduction des déchets plastiques dans le secteur touristique pour la période 2023-2025.

L’événement visait à récapituler les résultats obtenus, à évaluer les solutions mises en œuvre et à orienter les actions futures, dans l’objectif de faire de Huê une destination non seulement culturelle et historique, mais aussi verte et respectueuse de l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Selon la directrice adjointe du Service municipal du tourisme, Duong Thi Thu Truyên, la sensibilisation des entreprises, des établissements d’hébergement et des visiteurs s’est nettement renforcée ces dernières années grâce aux campagnes de communication, aux engagements volontaires et au suivi régulier. Huê a d’ailleurs reçu le label "Ville touristique propre de l’ASEAN 2024".

Dans les années à venir, la ville encouragera les entreprises à adopter des modèles de tourisme vert et renforcera la coopération avec les organisations locales et internationales pour développer des pratiques durables. Le Service du tourisme continuera de jouer un rôle central, en promouvant les initiatives de réduction du plastique, en élargissant les partenariats, en renforçant la formation et en complétant les politiques de soutien au tourisme vert.

Entre 2023 et 2025, dix sessions de formation ont réuni près de 700 participants. Au total, 102 entreprises ont signé des engagements de réduction du plastique et 12 hôtels ont appliqué des mesures concrètes. Cinq entreprises proposent désormais des circuits "sans plastique à usage unique", tandis que quatre villages touristiques communautaires ont adopté des modèles de réduction du plastique.

Plusieurs initiatives innovantes ont été lancées : abris bus équipés de fontaines à eau potable, restaurants sans plastique, recyclage de bouteilles en verre, programmes éducatifs et plateforme numérique "Huê-S". Les étudiants du Collège de tourisme de Huê bénéficient également de formations pratiques et l’hôtel Villa Huê a réussi à éliminer 80 à 90% du plastique dans ses activités, générant des économies importantes.

VNA/CVN