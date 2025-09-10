Croissance verte, une trajectoire incontournable pour l’industrie vietnamienne

Dans un contexte mondial marqué par de profondes turbulences, une concurrence accrue et des pressions environnementales de plus en plus fortes, l’industrie vietnamienne entre dans une nouvelle ère.

Les notions de "croissance verte", de "développement durable" et de "transformation numérique" ne sont plus des concepts théoriques, mais sont devenues des exigences vitales. Il ne s’agit pas seulement d’une tendance, mais d’une voie incontournable pour permettre aux entreprises vietnamiennes de subsister, de se développer et de s’affirmer sur les marchés internationaux.

Trois piliers pour une croissance verte

Dans le secteur manufacturier, la croissance verte se traduit par une restructuration des activités de production visant à améliorer l’efficacité dans l’utilisation des ressources et de l’énergie, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et les déchets. Elle implique l’adoption de technologies propres, le développement de produits respectueux de l’environnement et la création d’emplois verts, afin de concilier croissance économique et protection de l’environnement, dans la perspective d’un développement durable.

Selon les experts, pour atteindre cet objectif, les entreprises doivent mettre en œuvre trois actions clés : innover technologiquement ; utiliser l’énergie de manière économique et efficace ; et réorienter leur structure de production vers des produits écologiques. Toutefois, cette transformation exige du temps, des ressources et des investissements considérables - des conditions dont toutes les entreprises ne disposent pas, car la recherche du profit immédiat reste souvent prioritaire.

Le rôle de l’État et des politiques d’accompagnement

Dans ce contexte, le rôle de l’État apparaît déterminant pour orienter et encourager les entreprises à s’engager dans la croissance verte. Les politiques publiques doivent non seulement faciliter l’investissement dans les technologies propres, mais également sanctionner progressivement les activités polluantes, de manière à établir une trajectoire de transition cohérente. Parallèlement, la demande du marché pour des produits verts constitue un facteur décisif : seules des perspectives de débouchés réels permettront aux entreprises d’investir durablement dans ce domaine.

Phan Dang Tuât, président de l’Association vietnamienne des entreprises industrielles de soutien (VASI), souligne que l’innovation technologique est une exigence incontournable pour améliorer la productivité, accroître la qualité des produits et réduire la consommation de ressources ainsi que les impacts négatifs sur l’environnement. Selon lui, innover ne permet pas seulement de consolider et d’élargir les parts de marché, mais constitue aussi un engagement de responsabilité sociale et une condition essentielle de développement durable.

La technologie verte - un nouveau moteur pour l’industrie

Les technologies modernes permettent aux entreprises de produire davantage avec une même quantité d’intrants, voire avec moins, renforçant ainsi leur compétitivité. Plus encore, la "verdisation" des procédés favorise la production circulaire : les déchets d’un processus deviennent les matières premières d’un autre, réduisant au maximum les rejets nocifs et stimulant le recyclage. La chimie verte, à son tour, est considérée comme un levier stratégique pour protéger les ressources naturelles et répondre aux défis environnementaux des générations futures.

La réalité à Hanoï

À Hanoï, de nombreuses entreprises ont commencé à percevoir l’importance de cette orientation. Selon Nguyên Duc Minh, vice-président de l’Association des entreprises industrielles majeures de Hanoï (HAMI), environ 71% des membres disposent déjà d’informations sur le plan de mise en œuvre de la Stratégie nationale de croissance verte. Toutefois, il constate que beaucoup d’entreprises ne prêtent pas encore suffisamment attention à la réduction des émissions polluantes et des gaz à effet de serre : un tiers d’entre elles considèrent même ces indicateurs comme secondaires.

Néanmoins, plusieurs grandes sociétés, telles que la Compagnie de Caoutchouc de Hanoï, Ghoshi Thang Long, Sumimoto ou encore Bia Saigon - Hanoï, ont activement adopté des mesures d’économie d’énergie, contribuant à des évolutions positives. Mais dans l’ensemble, la consommation énergétique de la majorité des entreprises locales reste supérieure à la moyenne mondiale et tend à augmenter, avec une progression annuelle d’environ 10% au cours des trois dernières années.

Transformer la prise de conscience en action

Selon Nguyên Duc Minh, la clé réside désormais dans le renforcement de la sensibilisation et le changement de mentalité. Seule une transformation réelle des comportements incitera les entreprises à investir dans des équipements modernes, économes en énergie et à optimiser leurs chaînes de production grâce aux énergies renouvelables. Ces efforts permettront à l’industrie vietnamienne non seulement de progresser sur la voie de la croissance verte, mais aussi de renforcer sa position dans les chaînes de valeur mondiales.

