Premier ministre : inspection et réparation urgentes des ponts suspendus

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné une révision et réparation urgentes des ponts suspendus à travers le Vietnam via le télégramme officiel N° 51/CĐ-TTg signé le 24 avril, afin de garantir la sécurité du trafic et des habitants, en particulier avant la saison des pluies.