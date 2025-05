Le Premier ministre donne le coup d'envoi de la construction du pont Tu Liên, à Hanoï

Le pont Tu Liên, qui enjambera le fleuve Rouge, reliera la rive ouest du fleuve, le long de la route Âu Cơ - Nghi Tàm dans les quartiers de Yên Phu et Tu Liên (arrondissement de Tây Hô), à la rive est, dans les districts de Dông Anh (arrondissement de Long Biên).

Photo : VNA/CVN

Le projet comprend le pont proprement dit, d'une longueur de 2,9 km, et une route de liaison vers l’autoroute Hanoï - Thai Nguyên, pour une longueur totale d’environ 11,5 km. L’ouvrage disposera de six voies pour véhicules à moteur, de deux voies mixtes et de deux voies piétonnes. Il est conçu selon une architecture à haubans et à croisillons. L’investissement total est estimé à environ 19.830 milliards de dôngs, et les travaux sont prévus pour la période 2025–2027.

Le projet a été mis en œuvre selon des directives du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm. Sa politique d’investissement a été approuvé par le Conseil populaire de Hanoï en février 2025.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que Hanoï n’est pas seulement un centre politique, mais également un centre économique, culturel, touristique et d’échanges internationaux du pays. Selon lui, l’investissement dans la construction du pont Tu Liên permettra de renforcer la connectivité et le développement socio-économique des arrondissements et districts de la capitale, ainsi que les liaisons avec d’autres localités de la région, et avec l’ensemble du pays et l’étranger, via les aéroports de Nôi Bài et de Gia Binh.

Photo : VNA/CVN

En lançant ce qu’il considère comme un projet emblématique pour la capitale, le chef du gouvernement a appelé le Comité du Parti et l’administration de Hanoï à redoubler d’efforts pour finaliser les travaux de libération du terrain et créer les meilleures conditions pour sa mise en œuvre.

Il a également demandé au Comité de gestion du projet et aux unités de supervision de suivre rigoureusement les travaux, d’inspecter et de contrôler régulièrement, et d’exiger des entrepreneurs l’application de technologies modernes, une organisation optimale pour raccourcir les délais, et le respect des normes de qualité, techniques et esthétiques.

Il a en outre insisté sur l’importance d’éviter tout phénomène négatif, tout gaspillage ou toute corruption. L’objectif est d’achever le projet dans un délai de 24 mois, afin d’inaugurer le pont Tu Liên à l’occasion du 137e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 2027).

Le gouvernement, a-t-il affirmé, est prêt à créer des conditions favorables et à traiter rapidement tout problème éventuel, conformément aux propositions des ministères, organismes et autorités de Hanoï, en lien avec le projet.

VNA/CVN