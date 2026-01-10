Dông Nai lance des projets d'envergure en l’honneur du XIVe Congrès national du Parti

La province de Dông Nai (Sud) lancera, le 15 janvier, six projets majeurs de transport et de logements sociaux, pour un investissement d’environ 50.000 milliards de dôngs, à l’occasion des célébrations du XIV e Congrès national du Parti.

La province méridionale de Dông Nai prévoit de lancer simultanément, le 15 janvier, les travaux de six grands projets de transport et de logements sociaux, représentant un investissement total d'environ 50.000 milliards de dongs (1,9 milliard de dollars), en amont du XIVe Congrès national du Parti.

Photo : Công Phong/VNA/CVN

À cette occasion, la province procédera également à l’ouverture technique du projet de route riveraine de Dông Nai.

Lors d’une séance de travail tenue le 9 janvier, le Comité populaire provincial de Dông Nai a examiné avec les unités concernées afin d'examiner les préparatifs du lancement des projets clés destinés à célébrer le prochain Congrès du Parti.

Plus précisément, Dông Nai procédera à la cérémonie de pose de la première pierre des projets de construction des ponts de Cat Lai et de Long Hung (également connu sous le nom de pont de Dông Nai n° 2), ainsi que du pont de Nha Bich sur la Nationale n°14.

Parallèlement, trois projets de logements sociaux seront lancés : un projet d’environ 1.800 appartements, implanté sur plus de deux hectares dans la commune de Phuoc An ; un autre, également situé dans cette commune, comprenant près de 1.500 logements sur plus de trois hectares ; ainsi qu’un projet d’environ 3.000 appartements à usage mixte, social et commercial, dans le quartier de Long Hung.

Les ponts de Cat Lai et de Long Hung, dont les investissements respectifs s’élèvent à près de 20.000 milliards de dongs et 11.000 milliards de dongs, revêtent une importance stratégique pour renforcer la connectivité entre Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville, deux pôles économiques majeurs du Sud du Vietnam.

En conclusion de la réunion, le vice-président du Comité populaire de Dông Nai, Hô Van Hà, a souligné que le lancement des travaux de ces projets constituerait un événement politique majeur pour la province, illustrant l’engagement résolu de l’ensemble du système politique en faveur du développement d’un réseau d’infrastructures complet et moderne, du renforcement de la connectivité interrégionale et de la satisfaction des besoins sociaux.

Il a demandé au Service provincial de la Construction de coordonner étroitement avec les organismes concernés afin d’assurer une préparation rigoureuse et le bon déroulement des cérémonies de pose de la première pierre.

VNA/CVN