Đông Nai: les IDE dans les zones industrielles dépassent l'objectif annuel

Sur ce montant, 627 millions d'USD ont été apportés par 55 nouveaux projets, et 392 millions d'USD étaient des investissements additionnels de 67 projets en opération dans la province.

Pendant cette période, Singapour a été le plus grand investisseur à Dông Nai, avec neuf projets d'une valeur totale de 231,7 millions d'USD.

La province compte actuellement 33 zones industrielles déjà établies, couvrant plus de 10.500 hectares. Parmi ces zones, 32 sont opérationnelles.

Dông Nai recense près de 1.600 projets d'IDE valides, avec un capital total de plus de 34 milliards d'USD. Parmi les 44 pays et territoires investissant à Dông Nai, la République de Corée, Taïwan (Chine) et le Japon sont de grands investisseurs.

