Augmentation des subventions pour les primes d'assurance maladie des étudiants

Le budget de l'État a augmenté le montant minimum des subventions d'assurance maladie de 30% à 50% pour les élèves du CP à la Terminale et les étudiants universitaires à compter de l'année scolaire 2025-2026.

Photo : VNA/CVN

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur l'assurance maladie, le montant des primes d'assurance maladie des étudiants restera inchangé par rapport à l'année scolaire 2024-2025.

Actuellement, le montant des primes d'assurance maladie des étudiants est calculé à 4,5% du salaire de base, soit plus de 1,26 million de dôngs (47 dollars) par an.

Grâce au soutien du budget de l'État, les étudiants doivent payer plus de 630.000 dôngs (24 dollars) par an.

Concernant le mode de paiement, les étudiants peuvent choisir de souscrire à une assurance maladie périodique tous les trois, six ou douze mois.

Les étudiants adhèrent à l'assurance maladie de leur établissement d'enseignement.

Le Bureau de la sécurité sociale de Hô Chi Minh-Ville prévoit que plus de 2,82 millions d'étudiants de la ville adhéreront à l'assurance maladie scolaire au cours de la nouvelle année scolaire.

Les étudiants qui bénéficiaient auparavant d'une assurance maladie familiale sont désormais tenus de souscrire au programme d'assurance maladie étudiant géré par l'établissement afin de garantir le financement des soins de santé primaires à l'école et d'améliorer la gestion du programme.

Les étudiants sont couverts par la caisse d'assurance maladie à hauteur de 80% des frais médicaux lorsqu'ils se font examiner et soigner dans les établissements médicaux où ils sont inscrits.

En particulier, le niveau de prise en charge est de 100% si le coût des examens et traitements médicaux est inférieur à 351.000 dôngs (13 dollars), si les examens et traitements sont effectués dans les établissements de santé communaux, ou si les étudiants ont adhéré à l'assurance maladie pendant cinq années consécutives et que le montant de la quote-part pour l'année a dépassé 14,04 millions de dôngs (532 dollars).

De plus, les étudiants ont droit à une prise en charge de 100% des frais d'hospitalisation dans les établissements de santé primaires du pays.

En cas d'urgence, ils sont admis et bénéficient des prestations dans n'importe quel établissement médical.

La Sécurité sociale vietnamienne a publié un avis pour aider les parents et les étudiants à mieux comprendre la réglementation relative à la participation à l'assurance maladie pour les étudiants pour l'année scolaire 2025-2026.

VNA/CVN