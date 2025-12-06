Dông Hoà Hiêp, joyau ancien du Delta du Mékong

Niché dans la commune de Cái Bè, province de Dông Thap (Sud), l’ancien village de Dông Hoà Hiêp se distingue par son architecture unique et le reflet de différentes époques historiques. Site touristique renommé, il attire de nombreux visiteurs fascinés par son charme authentique.

Photo : CTV/CVN

Classé “site historique national” en 2017 par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Dông Hoà Hiêp figure aux côtés de Duong Lâm (Hanoï), Phuoc Tich (Huê) et Lôc Yên (Dà Nang) parmi les quatre plus beaux villages anciens du pays, devenant ainsi une destination emblématique du Delta du Mékong.

Le village compte aujourd’hui sept anciennes maisons datant de 150 à 220 ans, ainsi que 29 autres construites il y a 80 à 100 ans mêlant influences orientales et occidentales. On y trouve encore des panneaux sculptés incrustés de nacre, des ensembles de mobilier finement ouvragé et de la vaisselle précieuse qui témoignent du raffinement des familles aisées du Sud d’autrefois.

Parmi elles, la maison de Lê Quang Xoát se distingue particulièrement. Gardien de la cinquième génération, il veille sur cette demeure construite en 1818 sur une surface de 750 m². Bâtie selon l’architecture traditionnelle des maisons-jardins (appelées nhà ruong) de Huê, elle comprend trois travées et deux ailes. Colonnes, poutres, cloisons et autels sont façonnés dans des bois précieux, ornés de motifs sculptés d’une grande finesse.

Hormis la visite des anciennes maisons, les voyageurs peuvent se promener à pied ou à vélo à travers les vergers, prendre des photos ou déguster des fruits typiques comme la mangue, le fruit du lait ou le jacquier.

Les visiteurs peuvent également vivre l’ambiance d’un marché rural dans leur itinéraire de découverte de Dông Thap. La plupart des vendeurs sont des agriculteurs qui proposent directement leurs produits-légumes, poissons séchés, crevettes - à des prix bien plus abordables qu’ailleurs. Les touristes y achètent des spécialités locales comme la saucisse de Go Công ou des fruits du verger.

Le marché offre aussi de délicieuses collations traditionnelles : banh khot (mini crêpes salées), banh cam (gâteau à l’orange) ou tofu chaud...

Sites culturels et nature préservée

Situé le long de la Nationale 50 entre Hô Chi Minh-Ville et Go Công, le temple de Tân Dông (également appelé Go Tao) - remonte à l’époque du roi Minh Mang (1783-1868). Son architecture porte les caractéristiques des temples et maisons communales de la dynastie des Nguyên (1802-1945). Lieu des grandes cérémonies locales, notamment les fêtes Kỳ Yên ou les rites agricoles, il a longtemps été laissé à l’abandon avant d’être restauré en 2020.

Photo : CTV/CVN

Son attrait majeur réside dans deux immenses arbres bô dê (arbre de Bodhi) dont les racines enlacent les murs du sanctuaire et ses cinq portes, créant un décor impressionnant souvent choisi comme lieu de tournage pour des films historiques.

En parcourant 15 km depuis Go Công le long de la Route provinciale 862, on atteint la plage de Tân Thành. Le chemin est bordé de grands arbres qui offrent une ombre agréable. Réputé pour l’élevage des palourdes, le lieu est parsemé de petites paillotes où l’on savoure palourdes, crabes, crevettes ou coquillages dans une atmosphère maritime paisible.

Un ponton en béton peint en bleu se détache au cœur du paysage, s’étendant vers l’horizon comme une passerelle menant au ciel - un spot photo très apprécié des jeunes.

Les voyageurs peuvent même participer à la récolte des palourdes : munis d’un panier, d’un râteau et d’un croc fournis sur place, les visiteurs peuvent récupérer leurs prises et les acheter pour 30.000 dôngs le kilo, ou les laisser au propriétaire du banc.

Les touristes peuvent aussi déguster les spécialités locales comme le hu tiêu (nouilles de riz) de My Tho. Le plat emblématique de la région est facilement trouvé dans les rues du centre-ville. Les nouilles sont préparées à partir du riz local de Go Cat, conférant une texture ferme et légèrement élastique.

Autour du village, plusieurs restaurants proposent les mets locaux. Pour l’hébergement, les voyageurs peuvent opter pour des homestay près du village afin de profiter pleinement de l’atmosphère rurale, ou revenir à My Tho pour explorer la ville le soir.

Passer la nuit dans ce village permet aussi de vivre des expériences authentiques : marché matinal, musique traditionnelle don ca tài tu (chant des amateurs du Sud), ateliers de vannerie ou séances de cuisine avec les habitants.

Nguyên Thành/CVN