Feux d’artifice

Le Japon et l’Italie éblouissent le public dans la soirée pyrotechnique à Dà Nang

Les équipes pyrotechniques du Japon et d’Italie ont illuminé samedi 13 juin le ciel de Dà Nang, captivant des milliers de spectateurs lors de la troisième soirée de compétition, placée sous le signe de la culture, du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang 2026 (DIFF 2026).

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Cette troisième soirée de compétition du DIFF 2026 promet d’être l’un des événements les plus attendus du festival, avec la participation de deux grands noms de l’industrie pyrotechnique mondiale : les Japonais de Tamaya Kitahara Fireworks et les Italiens du groupe Martarello S.L.R.

Photo : VNA/CVN

La prestation japonaise a plongé le public dans l’esprit du wabi-sabi, une philosophie qui célèbre la beauté dans la subtilité, l’équilibre et l’éphémère. Le feu d’artifice emblématique Nishiki Kamuro illumine le ciel à répétition, formant de gracieuses cascades de lumière dorée qui ondulent comme des rubans de soie, évoquant l’élégance et l’identité culturelle du Pays du Soleil Levant.

La force du spectacle japonais réside dans la fusion parfaite de la musique et des feux d’artifice. Des mélodies familières telles que "New Genesis", "Always With Me" et des thèmes de Ryomaden transportent le public à travers toute une gamme d’émotions, tandis que le spectacle pyrotechnique se déploie en parfaite harmonie avec la bande sonore.

Le long de la rivière Hàn, l’équipe japonaise transforme le ciel nocturne en un éblouissant "concert de lumière", mêlant feux d’artifice et musique pour créer un spectacle captivant du début à la fin.

Parallèlement, le groupe italien Martarello S.L.R. L’Italie donne vie à une histoire intitulée "Les échos tournés vers l’avenir ", démontrant une fois de plus sa maîtrise de la narration cinématographique par le feu d’artifice - une approche artistique distinctive qui façonne l’identité de la compagnie depuis plus d’un siècle.

Débutant par la grandeur des chefs-d’œuvre classiques européens, dont Lacrimosa et des œuvres inspirées par Vivaldi, le spectacle italien plonge le public dans le riche héritage de la culture occidentale avant de se muer harmonieusement en un récit contemporain vibrant, porté par des thèmes musicaux évolutifs et des effets pyrotechniques sophistiqués.

Photo : VNA/CVN

Combinant feux d’artifice à plusieurs niveaux, apogées cinématographiques spectaculaires et une harmonie parfaite entre la bande son et la lumière, l’Italie transforme l’horizon de la rivière Hàn en une scène artistique grandiose. Chaque chapitre du spectacle s’apparente à un tableau cinématographique, retraçant l’évolution de la culture humaine et illustrant comment les traditions pérennes peuvent être sans cesse réinventées pour façonner l’avenir.

Alors que le rideau tombe sur la soirée "Culture" du DIFF 2026, le Japon et l’Italie créent un dialogue lumineux captivant sur l’horizon de Dà Nang. Bien qu’ancrées dans des traditions culturelles différentes, les deux performances impressionnent par leur créativité, leur narration artistique et leur profondeur émotionnelle, faisant de cette soirée l’une des plus mémorables du festival.

Fort du succès de la soirée "Culture", le DIFF 2026 revient le 20 juin avec sa quatrième soirée de compétition, où l’Allemagne et Macao (Chine) s’affronteront sur le thème de la "Créativité", promettant au public un spectacle éblouissant d’innovations technologiques, de récits artistiques et de feux d’artifice à couper le souffle.

VNA/CVN