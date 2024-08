Cérémonie en hommage aux victimes des accidents de la route prévue pour fin août

>> Hommage aux victimes des accidents de la route à Hanoï

>> Le PM demande de renforcer les solutions pour prévenir les accidents de la route

>> Les décès dans les accidents de la route en baisse de 15% au premier trimestre

>> Les accidents de la route font 845 morts en un mois

Photo : VNA/CVN

L'événement sera organisé conjointement par le Comité central de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) et le Comité national pour la sécurité routière, comme l'a annoncé Lê Kim Thanh, vice-président du Comité provincial de la sécurité routière, lors d'une conférence de presse jeudi 22 août.

Lê Kim Thanh a souligné la gravité de la situation, rappelant que chaque jour au Vietnam, plus de 30 personnes perdent la vie dans des accidents de la route, et des centaines d'autres subissent des handicaps à vie. Malgré les actions fortes et des engagements déployés par le gouvernement et la société pour réduire ces chiffres alarmants, il a insisté sur la nécessité d'une mobilisation encore plus forte et coordonnée de tous les acteurs de la société.

Le programme de la cérémonie comprendra des rites commémoratifs et des offrandes d'encens. Cet événement d'envergure nationale offrira aux citoyens l'opportunité de rendre hommage aux victimes et de sensibiliser le public à l'importance cruciale de la sécurité routière. Il vise également à encourager une prise de conscience collective sur la responsabilité de chacun dans la création d'un environnement routier plus sûr pour tous.

Cette cérémonie commémorative nationale revêt une profonde signification humanitaire, exprimant la solidarité de la nation envers les familles endeuillées. Elle sert également de rappel poignant des conséquences dévastatrices des accidents de la route sur les individus, les familles et la société dans son ensemble, a affirmé le vénérable Thich Duc Thiên, vice-président et secrétaire général du Comité central de la Sangha bouddhiste du Vietnam.

VNA/CVN