L'UE approuve une subvention allemande de 5 milliards d'euros à une usine de semi-conducteurs

L'Union européenne (UE) a approuvé une subvention publique de 5 milliards d'euros accordée par l'Allemagne pour soutenir la construction et le fonctionnement d'une nouvelle usine de fabrique de micro-processeurs, a annoncé mardi 20 août la Commission européenne.

Le site, désigné sous le nom de Compagnie européenne de fabrication de semi-conducteurs, sera situé dans la ville de Dresde dans l'Est de l'Allemagne. Elle devrait atteindre sa pleine capacité opérationnelle d'ici à 2029, avec une production annuelle de 480.000 plaquettes de silicone.

Selon la Commission européenne, cette usine produira des processeurs utilisant des plaquettes de silicone de 300 mm, avec des points de branchement allant de 28/22 nanomètres à 16/12 nanomètres, et principalement destinés à des applications automobiles et industrielles.

Ce projet est en ligne avec le plan de l'UE de doubler sa part de marché sur les semi-conducteurs pour atteindre 20% à l'horizon 2030, comme l'indique la Loi européenne sur les processeurs.

L'Europe dépendait jusqu'à présent de ses importations de processeurs et plaquettes. Le secteur européen de l'automobile a été durement frappé ces dernières années par une insuffisance des semi-conducteurs disponibles, limitant gravement la capacité de cette industrie.

Avec une ambition de mobiliser plus de 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés, la Commission européenne, a adopté en 2022 une Loi sur les processeurs visant à parvenir à l'indépendance stratégique des importations de semi-conducteurs, lui permettant de réagir plus rapidement aux problèmes de chaîne d'approvisionnement.

