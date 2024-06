La province de Cà Mau veille à la gestion durable des forêts

La province méridionale de Cà Mau compte actuellement environ 140.000 ha de forêt. Elle mise sur des modèles de gestion durable de ces bois afin de valoriser leur valeur économique tout en garantissant leur vitalité, leur capacité de régénération et leur durabilité pour l’avenir.

>> Cà Mau envisage de devenir le plus grand centre de la filière crevetticole du Vietnam

>> Cà Mau cherche à attirer de nouveaux investissements

>> Neuf animaux sauvages relâchés dans la nature au Parc national d'U Minh Ha

>> Cà Mau crée une réserve marine de 27.000 ha

Photo : VNA/CVN

Palétuviers et mangroves s'étendent de part et d'autre le long de la nationale 1A, en direction de la ville de Cà Mau, au sud du pays. Ces forêts sont inscrites dans le développement du tourisme communautaire local. Le modèle initié par le site touristique communautaire Hoàng Hôn, situé dans la commune de Dât Mui, en collaboration avec les habitants locaux, en est un bon exemple.

Ce site invite les touristes à planter eux-mêmes des plantes typiques de l'écosystème de mangrove et à signer leur nom sur une plaque accompagnant chaque plante. Chaque mois, les employés du site prennent des photos des plantes et les envoient aux touristes associés afin qu’ils puissent suivre la croissance progressive de leur plantation.

Ce nouveau modèle de tourisme communautaire est bien accueilli, comme l’a indiqué Nguyên Trung Kiên, chargé de la gestion de cette initiative au site Hoàng Hôn. "Les habitants locaux de Dât Mui possèdent des terres capables de promouvoir de nouveaux produits touristiques attrayants. Ce dont ils ont besoin, c’est d’un guide efficace. Nous les aidons donc à se lancer dans le tourisme et à construire des sites touristiques communautaires de qualité, contribuant à améliorer leurs revenus et leur qualité de vie, tout en promouvant la réputation du touristme local", a-t-il dit.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Minh Dua est l’un des habitants prônant le tourisme communautaire. "Nous sommes enthousiastes parce que les touristes apprécient ce modèle de tourisme communautaire et écologique. Les arbres deviennent désormais un attrait touristique et apportent une grande valeur économique", a-t-il partagé.

En plus de ce modèle, l’élevage écologique de crevettes constitue une autre initiative efficace, contribuant également à augmenter les revenus des habitants et à les sensibiliser à l’importance de la protection des forêts.

Le district de Ngoc Hiên compte 21.000 hectares sur 57.000 hectares d'élevage de crevettes sous couvert forestier certifié propre et écologique par les organisations internationales.

Trân Hoàng Lac, président du Comité populaire du district de Ngoc Hiên, est très fier de ce modèle. "Pour élever des crevettes écologiques sous le couvert forestier, notre district a dirigé l'élaboration d'un manuel permettant aux habitants locaux de suivre un processus d'élevage optimisé. Cela leur permet de récolter des centaines de kilos de crevettes tigrées noires en une nuit dans des conditions optimales. Nous avons également organisé des formations pour la plupart des ménages éleveurs de crevettes dans la région".

Si les habitants de Dât Mui bénéficient des forêts de mangroves et des spécialités locales comme le crabe de Cà Mau et les crevettes séchées de Rach Gôc pour développer le tourisme, les habitants d'U Minh Ha s'appuient sur la forêt de mélaleuque, l'apiculture pour le miel et la pisciculture.

Pham Duy Khanh, propriétaire du site touristique communautaire de Muoi Ngot, dans la commune de Khanh Binh Tây Bac, donne quelques précisions : "Le site écologique communautaire de Muoi Ngot est connu des visiteurs pour son activité apicole. Les visiteurs ont l’occasion d’explorer l'artisanat traditionnel à travers les activités d'apiculture, notamment la collecte de miel. Ils sont tous satisfaits de ces expériences exceptionnelles".

Photo : VNA/CVN

La forêt d'U Minh Ha est également marquée par les acacias. La valeur de cet arbre est estimée à 3 fois supérieure à celle des mélaleuques. Pour cette raison, la culture de l'acacia s'est rapidement multipliée et U Minh Ha compte actuellement 30.000 hectares d'acacias.

Nguyên Van Ten, habitant de la commune de Trân Hoi, a fait savoir : "L'acacia offre un rendement très élevé. C'est une plante à croissance rapide et très facile à vendre, tandis que la mélaleuque pousse lentement et offre un rendement modeste".

La province de Cà Mau prend également les premières mesures en faveur des marchés du carbone forestier, afin d'aider les exploitants locaux à augmenter leurs revenus, a noté Trân Van Thuc, directeur adjoint du service provincial de l'agriculture et du développement rural.

"L'absorption de carbone des forêts de mangroves est de 3 à 4 fois supérieure à celle des forêts terrestres. De ce fait, les revenus provenant des crédits de carbone forestier locaux seront élevés. De nombreuses organisations et entreprises nationales et étrangères s'intéressent au marché du carbone forestier local. La province de Cà Mau leur a permis l'accès aux recherches et aux calculs, de sorte que, lorsque le gouvernement disposera d'un cadre juridique, ces unités auront l'opportunité de le mettre en œuvre rapidement".

La province de Cà Mau peut préserver et valoriser ses forêts grâce à des solutions synchrones déployées par les autorités locales. L’exploitation forestière durable a largement contribué à augmenter les revenus des populations locales et à développer une économie forestière stable.

VOV/VNA/CVN