Le Vietnam agit pour une communauté sans sacs en plastique

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon l’Institut Worldwatch, une organisation de recherche environnementale aux États-Unis, on estime que depuis 2002, chaque année dans le monde, environ 5.000 milliards de sacs en nylon ont été produits et qu’une grande partie de cette quantité a été utilisée puis rejetée dans l’environnement.

La communauté internationale et les gouvernements sont de plus en plus conscients des effets nocifs imprévisibles des déchets plastiques sur l’environnement et les créatures, en particulier leur impact direct et grave sur la santé humaine.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MoNRE) a fait savoir que chaque année, le Vietnam rejette environ 1,8 million de tonnes de déchets plastiques, dont plus de 30 milliards de sacs en nylon. En moyenne, chaque ménage vietnamien utilise environ 1 kg de sacs en nylon par mois, dont plus de 80% sont jetés après avoir été utilisés une seule fois.

Les statistiques de l’Association vietnamienne des plastiques montrent que la quantité de déchets plastiques et de sacs en nylon au Vietnam représente 8 à 12% du total des déchets solides domestiques, mais seulement 11 à 12% sont traités et recyclés, le reste étant enfoui, brûlés et rejetés dans l’environnement. Dans les zones urbaines, le poids des sacs en nylon consommés est d’environ 10,48 à 52,4 tonnes par jour, dont seulement 17% sont réutilisés.

Photo : VNA/CVN

L’habitude d’utiliser des sacs en plastique peut avoir des conséquences à long terme sur l’environnement, car il faut 500 à 1.000 ans pour qu’un sac en nylon se décompose complètement.

Aux côtés de nombreux pays du monde, le Vietnam s’est engagé à prendre des mesures drastiques pour réduire les déchets plastiques et les sacs en nylon.

La Loi sur la protection de l’environnement de 2020 énonce clairement les responsabilités des fabricants en matière de recyclage et de traitement des déchets ainsi que les réglementations relatives à la minimisation, à la réutilisation, au recyclage, au traitement des déchets plastiques, ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre la pollution des océans par les déchets plastiques.

Gestion des déchets plastiques

Dans sa décision n°1316/QD-TTg du 22 juillet 2021, le Premier ministre a approuvé un projet visant à renforcer la gestion des déchets plastiques au Vietnam, qui devrait concrétiser la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets solides jusqu’en 2025 avec une vision jusqu’en 2050, contribuant à la construction d’une économie circulaire ayant pour objectif de réduire l’utilisation de produits en plastique à usage unique et de sacs en nylon non dégradables, en augmentant la réutilisation, le recyclage et le traitement des déchets plastiques.

Les objectifs du projet incluent l’utilisation de sacs et d’emballages 100% nylon respectueux de l’environnement dans les centres commerciaux et les supermarchés d’ici 2025, ainsi que la réduction de 50% des déchets plastiques océaniques.

Pour la deuxième année consécutive, le Vietnam a répondu activement à la Journée mondiale sans sac plastique (3 juillet), visant à encourager les consommateurs à réduire l’utilisation de sacs en nylon et à promouvoir des solutions respectueuses de l’environnement dans le monde entier.

Photo : VNA/CVN

Une campagne menée conjointement depuis le 29 juin par l’Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l’environnement du MoNRE et l’Alliance vietnamienne des détaillants sur la réduction des sacs en nylon à usage unique a attiré un grand nombre de magasins, de supermarchés et de centres commerciaux tels que TH True Mart, Central Retail Vietnam, AEON Vietnam et LOTTE Mart Vietnam.

La campagne LOTTE Eco Green de LOTTE Mart a été mise en œuvre efficacement. Cette année, le 3 juillet, LOTTE Mart a répondu à la Journée mondiale sans sac plastique dans les 16 supermarchés de sa chaîne.

Pendant ce temps, Central Retail Vietnam a réagi en encourageant les consommateurs à utiliser des sacs réutilisables respectueux de l’environnement pour faire des achats, en vendant des sacs Lohas à but non lucratif et en aidant les clients à emballer gratuitement leurs marchandises dans des sacs en carton.

La société laitière vietnamienne TH True Milk a appliqué des technologies modernes pour réduire la quantité de plastique sur son système d’emballage et d’étiquetage, tout en lançant de nombreux programmes pour encourager les consommateurs à utiliser des sacs en toile.

VNA/CVN