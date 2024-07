Vietnam - France : grandes perspectives de coopération dans le développement de l'hydrogène

Hydrogène de France (HDF Energy), une entreprise énergétique française présente au Vietnam depuis 2022, a inauguré sa première usine de piles à combustible à Bordeaux en France, ce qui devrait jeter les bases du lancement de ses usines d'hydrogène "vert" au Vietnam et dans d'autres pays à l'avenir.

Selon Trân Khanh Viêt Dung, directeur de HDF Vietnam, HDF Energy a mis en œuvre de nombreux projets de coopération avec le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, et celui des Transports, la Société des chemins de fer du Vietnam et le groupe Electricité du Vietnam (EVN).

La société s'est également engagée dans le développement de projets dans de nombreuses provinces telles que Kiên Giang, Binh Thuân et Ninh Thuân, qui présentent un grand potentiel de développement d'énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne offshore et terrestre, ou l'énergie solaire, a-t-il déclaré, ajoutant que ce sont des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'hydrogène "vert" destiné à servir l'industrie des transports.

En particulier, HDF Energy a travaillé avec la Société des chemins de fer du Vietnam sur un projet visant à convertir près de 200 vieilles locomotives au diesel qui fonctionnent depuis des décennies à l'hydrogène, une énergie propre et verte, afin de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de zéro émission nette du Vietnam d'ici 2050 et la stratégie de développement de l'énergie hydrogène "verte" approuvée par le gouvernement début 2024, a indiqué Trân Khanh Viêt Dung.

Il a exprimé son souhait que HDF Energy puisse bientôt construire ses premières usines d'hydrogène au Vietnam.

HDF Energy a signé un accord avec Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC) pour développer des projets de production d'électricité tirant parti des sources d'énergie renouvelables utilisant la technologie Renewstable et des sources d'hydrogène gazeux utilisant la technologie Hypower au Vietnam et dans la région Asie-Pacifique.

C'est une base sur laquelle les deux parties peuvent rechercher et mettre en œuvre des projets énergétiques utilisant les énergies renouvelables et l'hydrogène gazeux, et développer ce modèle de coopération pour des projets similaires dans la région Asie-Pacifique.

HDF Energy met également en œuvre d'autres projets avec le Vietnam dans le domaine de l'électricité et des transports avec le soutien du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et d'institutions financières, dont l'Agence française de développement (AFD).

Mathieu Geze, directeur exécutif de HDF Energy pour l'Asie, a déclaré que son entreprise espère accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de ses objectifs en matière de réduction des émissions de carbone.

Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nouvelle-Aquitaine, Jean-François Clédel, les énergies renouvelables représentent un domaine prometteur dans lequel la Nouvelle-Aquitaine peut coopérer avec le Vietnam, en vue d'un développement économique durable basé sur ces énergies, notamment l'hydrogène vert.

