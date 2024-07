La Loi sur les ressources en eau, une avancée dans la protection de ces ressources

Photo : VNA/CVN

Avec de nombreux points nouveaux, la Loi constitue une avancée majeure dans la pensée, les approches et la manière dont les ressources en eau sont gérées.

Avec 10 chapitres, 86 articles, la Loi sur les ressources en eau de 2023 a institutionnalisé de nouveaux points de vue, lignes directrices et politiques du Parti et de l'État sur la gestion et la protection des ressources en eau à travers quatre groupes politiques, a affirmé Châu Trân Vinh, directeur du Département de gestion des ressources en eau.

Ces quatre groupes politiques comprennent : garantie de la sécurité des sources d’eau, socialisation du secteur de l'eau, économie des ressources en eau, et protection des ressources en eau, prévention et contrôle des effets nocifs causés par l'eau, a-t-il expliqué.

L'un des principes fondamentaux de la Loi est que les ressources en eau doivent être gérées de manière intégrée et unifiée, a-t-il souligné, ajoutant que la Loi modernise et professionnalise la gestion des ressources en eau.

Par ailleurs, un contenu important de la Loi est la volonté de redonner vie aux "rivières mortes" au Vietnam, a affirmé le directeur du Département de gestion des ressources en eau. La Loi comprend de nombreuses dispositions et politiques liées à la restauration des rivières, aux mécanismes et politiques financiers pour les activités de restauration des ressources en eau, a-t-il précisé. Plusieurs documents guidant la mise en œuvre de la Loi ont été promulgués.

Le ministère des Ressources naturelles et de l'environnement envisage d’organiser des conférences dans les régions Nord, Centre et Sud pour vulgariser la Loi sur les ressources en eau de 2023, souligner clairement les nouveaux points et les responsabilités de mise en œuvre des organes de tous niveaux dans la gestion des ressources en eau...

VNA/CVN