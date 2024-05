De nouvelles espèces découvertes à Côn Dao et Tho Chu

Les zones côtières de Con Dao et de Tho Chu (province de Kiên Giang au Sud) abritent de nombreuses espèces végétales et animales, notamment des invertébrés benthiques. Récemment, des scientifiques de l'Institut d'écologie et des ressources biologiques (Académie vietnamienne des sciences et technologies) ont fait des études et annoncé la découverte de cinq nouvelles espèces dans ces zones.