Madagascar : saisie de 646 tortues radiées au cours d'un flagrant délit de trafic

Un total de 646 tortues radiées ont été saisies au cours d'un flagrant délit de trafic à Belo sur Mer, dans l'Ouest de Madagascar, a annoncé vendredi 14 février le ministère malgache de l'Environnement et du Développement durable sur sa page Facebook.

Deux personnes ont été interpellées alors qu'elles transportaient ces tortues, tandis que trois autres, impliquées dans cette affaire, ont pris la fuite.

Selon les autorités, ces tortues proviendraient du sud de l'île. Elles auraient été acheminées à bord d'une vedette rapide jusqu'à Belo sur Mer, qui devait servir de point de sortie pour leur exportation illégale.

Les suspects ont été placés en garde à vue et une procédure judiciaire a été engagée contre eux.

Xinhua/VNA/CVN