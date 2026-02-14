Le ministère américain de la Sécurité intérieure entre en fermeture partielle faute de financement

Le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) est entré dans une phase de fermeture partielle, le financement temporaire qui lui avait été accordé ayant expiré vendredi soir 13 février.

Le Sénat n'avait pas réussi jeudi 12 février à faire avancer un projet de loi de financement du DHS, faute d'accord entre républicains et démocrates sur la réforme des réglementations en matière d'application des lois sur l'immigration, à la suite de deux fusillades mortelles impliquant des agents fédéraux à Minneapolis, dans le Minnesota.

Le Congrès a récemment adopté un programme de financement destiné à plusieurs agences fédérales pour le reste de l'exercice 2026, mais le DHS n'avait obtenu qu'une prolongation de deux semaines au niveau de financement actuel.

Xinhua/VNA/CVN