Thaïlande

Au moins 22 morts et 55 blessés après l'effondrement d'une grue qui a fait dérailler un train

Au moins 22 personnes ont été tuées et 55 autres blessées mercredi 14 janvier après qu'un train de passagers est entré en collision avec une grue de chantier effondrée dans la province de Nakhon Ratchasima, dans le Nord-Est de la Thaïlande, selon des médias locaux.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'accident s'est produit vers 09h05 heure locale lorsque le train de voyageurs, qui reliait Bangkok à Ubon Ratchathani, a déraillé et pris feu après l'impact.

Les secours se sont précipités sur les lieux et ont utilisé des outils de découpe hydrauliques pour extraire les passagers coincés dans les décombres. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux proches pour y être soignés.

Le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre des Transports, Phiphat Ratchakitprakarn, a déclaré avoir ordonné aux agences de mener une enquête transparente et complète pour déterminer la cause de l'accident et éviter que cela ne se reproduise.

