Au moins 22 morts et 55 blessés après l'effondrement d'une grue qui a fait dérailler un train

|Une collision entre un train de passagers et une grue de chantier dans la province de Nakhon Ratchasima, dans le Nord-Et de la Thaïlande.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
L'accident s'est produit vers 09h05 heure locale lorsque le train de voyageurs, qui reliait Bangkok à Ubon Ratchathani, a déraillé et pris feu après l'impact.
Les secours se sont précipités sur les lieux et ont utilisé des outils de découpe hydrauliques pour extraire les passagers coincés dans les décombres. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux proches pour y être soignés.
Le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre des Transports, Phiphat Ratchakitprakarn, a déclaré avoir ordonné aux agences de mener une enquête transparente et complète pour déterminer la cause de l'accident et éviter que cela ne se reproduise.
Xinhua/VNA/CVN