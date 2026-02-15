Au moins 2 morts et 7 disparus dans le naufrage d'un bateau dans l'État brésilien d'Amazonas

Le navire, qui voyageait de Manaus à Nova Olinda do Norte, a sombré dans la zone de confluence des rivières Negro et Solimoes. Un total de 71 personnes ont été secourues par un bateau de passage et emmenées à Manaus où elles ont bénéficié d'une assistance médicale et sociale. Les victimes sont une femme de 22 ans et une fillette âgée d'environ trois ans. Quatre survivants ont été hospitalisés, dont deux restent dans un état stable, tandis que deux autres ont pu sortir de l'hôpital. L'exploitant du bateau a été arrêté et une enquête a été ouverte sur les causes de l'accident. Des opérations de recherche et de sauvetage impliquant des plongeurs et plusieurs agences sont toujours en cours.

Xinhua/VNA/CVN