Vietnam Airlines utilise du carburant durable pour tous ses vols en provenance d'Europe

Ces vols utiliseront initialement un mélange contenant au moins 2% de SAF, un pourcentage qui augmentera progressivement pour atteindre 6% en 2030, 20% en 2035 et culminer à 70% en 2050.

Pour les vols au départ du Royaume-Uni, la compagnie utilise également du SAF à un taux minimum de 2% à partir de 2025, et augmentera progressivement le taux à 10% et 22% en 2030 et 2040, respectivement.

Un représentant de Vietnam Airlines a déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle étape affirmant la position pionnière de la compagnie aérienne nationale dans le parcours de "verdissement", contribuant à la mise en œuvre de l'engagement du Vietnam à se joindre aux efforts de la communauté internationale pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Cela offrira également aux passagers une expérience de vols non seulement de qualité mais également respectueux de l'environnement, contribuant ainsi à créer un avenir plus durable pour l'industrie aéronautique.

Auparavant, Vietnam Airlines a opéré son premier vol propulsé au SAF, de Singapour à Hanoï, le 27 mai 2024, devenant ainsi la première compagnie aérienne vietnamienne à utiliser du SAF sur un vol commercial.

Le prix du SAF est actuellement deux à trois fois, voire cinq à six fois, plus élevé que celui des combustibles fossiles traditionnels. Lorsqu'il utilise du SAF, le transporteur doit couvrir un coût supplémentaire d'environ 4,8 millions de dollars chaque année pour exploiter des vols à destination et en provenance de l'Europe.

Outre l'utilisation du SAF, la compagnie aérienne a également mis en œuvre diverses mesures visant à réduire ses émissions de dioxyde de carbone, notamment l'utilisation d'avions de nouvelle génération, l'optimisation de son réseau de vols et la surveillance étroite de la consommation de carburant et des émissions. Grâce à ces efforts, elle a réussi à réduire de près de 70.000 tonnes ses émissions de dioxyde de carbone en 2024.

Vietnam Airlines entend maintenir la coopération avec ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour étendre l'utilisation du SAF et promouvoir de manière globale les mesures de développement durable.

