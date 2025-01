Vietjet fait partie des compagnies aériennes les plus sûres au monde en 2025

Vietjet continue d'être classée parmi les compagnies aériennes les plus sûres au monde en 2025 par AirlineRatings, une unité prestigieuse spécialisée dans l'évaluation des services et de la sécurité de l'aviation internationale.

Vietjet, ainsi que les principales marques de compagnies aériennes à bas coût d'Europe et d'Amérique telles que Ryanair, EasyJet ou Frontier ont eu l'honneur de figurer dans le Top 10 pendant de nombreuses années consécutives, démontrant leur excellence en termes de garantie de la sécurité des vols, de tranquillité d'esprit et de sécurité des passagers ainsi que d’attention aux passagers par l'équipage.

AirlineRatings évalue plus de 385 compagnies aériennes dans le monde, sur la base de critères stricts tels que le bilan de sécurité des vols au cours des 2 dernières années, l'usure des avions, les indicateurs de fiabilité technique, ainsi que le respect des réglementations, des normes internationales de l'OACI et d'autres critères.

« La flotte de Vietjet est la plus jeune du Vietnam et parmi les plus récentes de la région Asie-Pacifique », a déclaré Sharon Peterson, PDG d'AirlineRatings.com. Les performances exceptionnelles de la compagnie aérienne ont été reconnues par ses records de sécurité aérienne.

Depuis 2018, Vietjet maintient en permanence une note de sécurité de 7/7 étoiles attribuée par AirlineRatings grâce à une culture de sécurité globale mise en œuvre dans toutes ses opérations.

Vietjet exploite actuellement une flotte Airbus moderne et économe en carburant avec un taux de fiabilité technique de 99,7%, la plaçant parmi les principales compagnies aériennes de la région et du monde.

En 2024, la compagnie aérienne a reçu 10 nouveaux avions, portant sa flotte totale à 115 avions avec plus de 170 lignes nationales et internationales. Vietjet investit également massivement dans la formation, la maintenance et l’ingénierie, en maintenant les normes de sécurité les plus élevées. Vietjet Aviation Academy (VJAA) est un partenaire de formation de l'Association du transport aérien international (IATA), fournissant des ressources humaines de haute qualité, tandis que la compagnie aérienne recrute en permanence des pilotes et des agents de bord pour servir sa stratégie d'expansion de son réseau mondial de vols.

AirlineRatings est une prestigieuse agence internationale de notation de la sécurité et des produits de l'aviation, à laquelle font confiance des millions de passagers dans plus de 195 pays pour ses normes de notation parmi les plus respectées du secteur.

Minh Thu/CVN