Au Temple de la Littérature, symphonie de vues sur la "Patrie aux mille lieues"

L’exposition de peintures "Nuoc non ngàn dam" (Patrie aux mille lieues) a ouvert ses portes au Temple de la Littérature, co-organisée par son Centre des activités culturelles et scientifiques et le Club Tôi ve (Je peins).

L’exposition présente plus de 150 œuvres qui célèbrent la beauté majestueuse et poétique des paysages vietnamiens à travers les perspectives créatives d’artistes contemporains.

Sont exposées des œuvres aux techniques variées, dont la laque, la soie, l’aquarelle, les estampes, la gouache, les crayons de couleur et les pastels à l’huile, réalisées par 34 artistes, allant de la sixième à des élèves de moins de 60 ans.

Chacune des 150 œuvres offre une vision unique du pays, de ses habitants, de sa culture et de sa nature, des villes aux hautes terres, des zones rurales aux îles lointaines, unies par une profonde résonance avec la patrie. L’amour de la Patrie est exprimé par des formes inspirées et des palettes riches.

Le Temple de la Littérature, en collaboration avec le Club Tôi ve, est honoré d’accueillir cet événement en hommage à la nation à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale, a déclaré la directrice adjointe de son Centre d’activités culturelles et scientifiques, Nguyên Liên Huong, lors de la cérémonie de vernissage de l’exposition.

L’exposition "Nuoc non ngàn dam" est non seulement un événement artistique, mais aussi un pont spirituel, nourrissant l’amour de la patrie et de la nation, en particulier chez les jeunes générations, a-t-elle souligné.

Symphonie de perspectives différentes sur le pays, la terre, les hommes, la culture, les plantes et les arbres, des zones urbaines aux montagnes, des campagnes aux îles reculées, l’exposion rayonne d’une passion vibrante pour les paysages aux multiples facettes.

L’amour pour la terre natale s’exprime en peinture à travers des artistes inspirés par la multitude de couleurs et de parfums dans leurs oeuvres.

En plus de l’entrée gratuite jusqu’au 3 septembre 2025, l’événement propose des ateliers de fin de semaine et d’autres activités engageantes pour tous les âges, a encore indiqué la responsable.

L’exposition est la plus grande de l’année du Club Tôi ve, poursuivant la série d’expositions à succès qui ont résonné dans la communauté des amateurs d’art et le public telles que "Je peins Hanoi", "Rêves colorés".

De plus, le club organise régulièrement des camps créatifs et des expositions de qualité dans de nombreuses localités pour diffuser la passion de la peinture dans quatre coins du pays.

