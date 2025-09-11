Le Vietnam défendra son titre à la Coupe des Nations de volley-ball féminin 2026

L’équipe féminine vietnamienne de volley-ball, championne de la Coupe des Nations 2025 de la Confédération asiatique de volley-ball (AVC), défendra son titre lors de l’édition 2026 qui se tiendra du 8 au 14 juin 2026, à Candon, dans la province d’Ilocos Sur, aux Philippines.

L’organisation de la Coupe des Nations de volley-ball féminin 2026 de l’AVC a été attribuée le 6 septembre 2025 aux Philippines, lors de la réunion du conseil d’administration de l’AVC qui s’est tenue à la Maison de l’AVC récemment rénovée à Bangkok, en Thaïlande.

Lors de l’édition 2025, organisée à Hanoi, l’équipe féminine vietnamienne de volley-ball, sous la direction de l’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt, a battu les Philippines 3-0 en finale, établissant un record avec trois titres consécutifs (2023, 2024, 2025).

Cet exploit confirme la suprématie du volley-ball féminin vietnamien en Asie du Sud-Est et rapproche l’équipe du cercle très fermé des grandes puissances continentales. Il a valu au Vietnam une place convoitée au Championnat d’Asie de volley-ball féminin 2026, qui constitue une voie de qualification directe pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

L’équipe féminine vietnamienne de volley-ball participera également aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est en Thaïlande plus tard cette année et aux 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20) au Japon en 2026.

Le Championnat d’Asie de volley-ball féminin, prévu en août 2026 en Chine, réunira les 12 meilleures équipes de la région. Le Vietnam avait déjà impressionné lors d’édition 2023, terminant quatrième et se qualifiant pour le féminin de volley-ball 2025 en Thaïlande.

