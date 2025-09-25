Des solutions concrètes pour relier action climatique, nature et développement

Le Dialogue régional sur le financement de la biodiversité a été officiellement ouvert le 23 septembre, dans la ville de Dà Nang (Centre), sous les auspices du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et du ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement.

L’événement a réuni plus de 120 délégués venus de plus de 40 pays d’Europe et d’Asie-Pacifique. Il s’agit d’un forum visant à promouvoir des solutions financières innovantes pour la conservation et la restauration de la biodiversité, notamment dans le contexte où le monde doit fait face à une crise écologique sans précédent.

D’une durée de trois jours, le dialogue se concentre sur la transition entre l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre, tout en proposant des mécanismes financiers spécifiques, tels que : les crédits de biodiversité, les obligations vertes, les assurances basées sur la nature, la conversion de dettes en actions de conservation, ou encore de diverses formes de mobilisation de capitaux publics-privés pour des projets de conservation écologique.

Des efforts du Vietnam dans la conservation de la biodiversité

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Quôc Tri, a souligné : "Le Vietnam réaffirme son engagement à mobiliser des solutions financières innovantes pour la protection de la nature, en intégrant en priorité les objectifs de conservation de la biodiversité dans la stratégie nationale de développement socio-économique, en vue d’un développement durable et en harmonie avec la nature".

Ces dernières années, le Vietnam a activement participé et mis en œuvre plusieurs initiatives mondiales, dont l’élaboration de la stratégie nationale sur la biodiversité à l’horizon 2030, avec vision jusqu’en 2050, ou encore l’engagement à atteindre la neutralité carbone (Net Zéro) pris lors de la conférence de l’ONU sur le climat (COP26).

Le pays s’est également efforcé dans l’élaboration d’un plan national de financement de la biodiversité avec le soutien de l’Initiative mondiale de financement de la biodiversité (BIOFIN - PNUD) et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

Selon les statistiques de BIOFIN - PNUD, le déficit financier mondial en faveur de la conservation et de la restauration de la biodiversité s'élève actuellement à environ 700 milliards de dollars par an. D’autre part, les financements publics demeurent limités, tandis que les budgets nationaux, dans de nombreux pays, subissent une forte pression après la pandémie de COVID-19.

Pour sa part, Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a indiqué : "Financer la finance, c’est-à-dire utiliser efficacement les aides et investissements publics pour orienter les flux privés. Ce sera une approche clé pour combler le déficit de financement en faveur de la nature. Nous accompagnons actuellement plus de 130 pays dans la mise en place de plans nationaux de financement pour la biodiversité, dont 26 dans la région Asie-Pacifique".

L'Initiative de financement de la biodiversité (BIOFIN) est une démarche mondiale pilotée par le PNUD depuis 2013 et actuellement financée par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Cette initiative vise à accompagner des pays dans la conception et la mise en œuvre de stratégies innovantes pour combler le déficit de financement lié à la conservation de la biodiversité, en appui à la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming - Montréal.

Pour ce faire, elle mobilise de nouvelles ressources financières, optimise l'utilisation des fonds existants et réoriente les ressources provenant d'activités nuisibles à la biodiversité vers des initiatives favorables à la nature. BIOFIN travaille en collaboration avec les gouvernements, les secteurs privé et financier, la société civile et les communautés vulnérables afin de stimuler les investissements dans la nature et de promouvoir le développement durable.

Depuis 2018, l’initiative BIOFIN - PNUD a réussi à mobiliser plus de 1,6 milliard de dollars pour des activités liées à la conservation de la nature dans 41 pays à travers le monde.

Le Dialogue régional sur le financement de la biodiversité est l’un des premiers événements régionaux organisés depuis l’adoption du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming - Montréal fin 2022.

Il a pour objectif de transformer les engagements internationaux en actions concrètes, grâce à la réforme des politiques fiscales, à l’intégration des objectifs de conservation de la nature dans les budgets nationaux et à la création de conditions favorables à une participation accrue du secteur privé dans les investissements verts.

Dans le cadre du programme sont prévus plusieurs sessions de discussion thématiques, des ateliers techniques, des partages d’expériences exemplaires et un dialogue politique de haut niveau entre les pays participants.

La délégation vietnamienne y présentera ses expériences dans la gestion communautaire des forêts, la protection des réserves naturelles, et la mise en place des mécanismes de paiement pour les services environnementaux forestiers (PFES).

Elle proposera des mécanismes financiers spécifiques, tels que la création d’un marché de crédits pour la biodiversité, le développement d’obligations pour la nature, ou encore l’association entre le financement climatique et la conservation de la biodiversité.

* Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming - Montréal, adopté par 196 pays lors de la 15e Conférence des parties sur la biodiversité (COP15), en décembre 2022, établit un plan d'action ambitieux en faveur d'un monde qui vivrait en harmonie avec la nature. Ce cadre comprend quatre objectifs à l'horizon 2050 et 23 cibles pour 2030. Les cibles consistent à réduire les menaces pesant sur la biodiversité, à satisfaire les besoins des populations grâce à l'utilisation durable et au partage des avantages, et à mettre en place des outils et des solutions en matière de mise en œuvre et d'intégration.

